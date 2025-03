George Foreman, dvostruki svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji i olimpijski pobjednik, umro je u petak u 76. godini. Foreman spada u red najboljih boksača svih vremena. Imao je razoran udarac, a mnogi s njim nisu htjeli u ring. Jedan od njih je i legendarni Mike Tyson.

Naime, Bobby Goodman, bivši promotor i suradnik Dona Kinga, jednom prilikom je podijelio zanimljivu anegdotu koja se tiče odnosa Tysona i Foremana. Prema njegovim riječima, Foreman je bio jedini borac s kojim Tyson nije želio ući u ring.

"Georgie, nećeš moći vjerovati, ali je**ni Tyson se boji Foremana i ne želi imati posla s njime", otkrio je Goodman u intervjuu iz 2005. godine koji je prenio Boxing Scene.

"Vrlo lako moguće, ništa to nije čudno. Foreman je bio strašan nokauter", kazat će Vlado Božić, cijenjeni boksački trener...

"George Forman je bio nevjerojatan boksač i žao mi je što je umro. Sad će se naći sa svojim momcima, sa svojom ekipom - Muhammadom Alijem, i George Fraizerom. Prvo je umro George Fraizer, pa Muhammad Ali, pa sad on. To je ta plejada velikana kojoj i on pripada", rekao je Vlado Božić u razgovoru za net.hr.

"Foreman spada u red najboljih boksača ikad, to nije sporno, apsolutno spada. Mada, jako je teško reći tko je najbolji. Uvijek sam govorio da je meni Muhammad Ali najbolji zbog nekih stvari koje nemaju veze s boksom. Što se tiče rezultata, ima puno boljih boksača i teškaša, ali postoji jedno desetak imena i svi oni mogu biti na prvom mjestu, ali po meni bi bilo najpoštenije da je svatko od njih na prvom mjestu jedno određeno vrijeme, pa se rotiraju. Znači, svi. Tako bi možda bilo najpoštenije. George Foreman je po meni sigurno među TOP 3, TOP 5 teškaša u povijesti, a po meni jedan od najvećih udarača u teškoj kategoriji, sigurno", priča Vlado Božić.

Vladu Božića kod George Foremana posebno fascinira jedna stvar...

"Nije toliko puno boksao kao amater, a osvojio je zlatnu olimpijsko zlato. Od 4 posljednja meča na turniru tri je završio prekidom, a u finalu je na OI 1968. u Meksiko Cityju pobijedio lika iz Sovjetskog Saveza Jonasa Čepulisa prekidom u 2 rundi. U polufinalu je nokautirao u drugoj rundi Giorgija Bambinija. Znači, samo sa nekih 20 i nešto mečeva u amaterskoj karijeri Foreman je uspio uzeti zlato na Olimpijskim igrama. To je fenomen. To je tri puta teže nego osvojiti titulu svjetskog prvaka u profesionalnom boksu, to je duplo teže. S toliko malo mečeva osvojiti olimpijsko zlato, nevjerojatno, strašno, čovjek je bio čudo. "

Foreman je imao dvanaestero djece, pet sinova i sedam kćeri. Pet puta se ženio. Bio je ljubimac žena.

"Bio je ljubimac žena, ali svi ti veliki boksači su bili ljubimci žena, netko više, netko manje, ali bili su. George Foreman je imao bio karizmaričan, uspješan, boksač, lucidan i pričljiv. Muhammad Ali je tu prednjačio malo, ali niti George Foreman nije zaostajao puno za njim u tom pogledu popularnosti kod žena."

Sad će se Muhammad Ali i George Formena naći gore na nebu, možda odboksaju koju rundu, rekli smo Vladi.

"Mislim da se gore ne boksa, mislim da se gore uživa", zaključio je Vlado Božić.

