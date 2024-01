SPEKTAKL U VARŠAVI / Vitasovića čeka krvnik legendarnog borca: 'Nadam se da ću uspjeti završiti meč u rundu, dvije'

Ivan Vitasović u subotu će debitirati za poljski KSW, a protivnik će mu biti sjajni bivši kickboksač Arkadiusz Wrzosek, poznatiji kao krvnik legendarnog Badra Harija. Poljaku će ovo biti treći meč u borbi mješovitim stilom, dok Vitasović u Varšavu dolazi sa skorom od 12 pobjeda i pet poraza. Posljednji meč Vitasović je odradio na FNC-u u Puli gdje je nakon epske borbe osvojio naslov teške kategorije kad je slavio protiv Poljaka Mihala Andrišaka. Priredbu iz Varšave možete pratiti od 20 sati na Voyo, a Vitasović i Vrošek glavna su borba večeri. "Nadam se da neću morati pokazivati toliko veliko srce jer me onaj meč onako stvarno izmorio, dovoljno. Nadam se da će to proći eventualno runda, dvije i da ću uspjet završiti meč. Ako treba ići u tri runde i pokazat srce, jednom sam pokazao, pokazat ću ga i opet. Žele od njega napraviti još veću zvijezdu od njega. Nije to poklon meni sada. Da očekujem da će od mene napravit neku zvijezdu. Opet je on Poljak i to je sve plan da on postane jedan od sljedećih izazivača za titulu, ali mislim da ću mu pomrsiti planove"; rekao je Vitasović.