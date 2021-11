Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je naslov europske prvakinje za mlađe seniorke (do 23 godine) u kategoriji do 52 kilograma na EP u Budimpešti.

Dominirala od početka

U finalnoj borbi protiv Njemice Masche Ballhaus mlada Solinjanka je dominirala od samog početka. Nametnula je Puljiz svoj ritam borbe, koristila svaku priliku za napad i sa dva prekrasna wazarija popela se na vrh Europe.

"Presretna sam! Ovo je nastavak fenomenalne godine u kojoj sam osvojila već velika medalje, i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, a evo sad sam i europska prvakinja do 23 godine", rekla je oduševljena studentica Pravnog fakulteta.

'Ponosan sam na Anu Viktoriju'

Petak u glavnom gradu Mađarske bio je idealan dan za Puljiz. Talijanka Perna, Bugarka Dimitrova i Nizozemka Van Krevel riješene su ipponima, a zatim u polufinalu srpsku judašicu Petrović Puljiz pobjeđuje wazarijem.

"Cijeli dan je radila odličan džudo. Ulazila je u borbe fokusirano i spremna za sve što su protivnice imale od glavnih aduta. Ponosan sam na Anu Viktoriju i pokazali smo još jednom koliko kvalitetno radimo", rekao je trener Dragan Crnov.

Petak nije bio dobar dan za druge hrvatske predstavnike. Iva Oberan (do 63 kg), Katarina Krišto (do 63 kg) i Robert Klačar (do 66 kg) izgubili su u prvim nastupima.