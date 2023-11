Argentinski MMA borac Francisco Barrio 'Croata' u subotu je navečer u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ugušio u drugoj rundi Vasu ' Psihopatu' Bakočevića i po drugi ga put dobio na isti način. Prije dvije godine u Šibeniku ga je isto "ugušio", ali nakon što se Vaso ozlijedio. Također, meč Croate i Vase bio je najiščekivaniji revanš ikad u regiji, kao i najveći MMA meč ikad u regiji, a njegovu snimku možete pogledati na Voyo platformi.

Voyo svakog mjeseca donosi borilački spektakl

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče meča, Vaso je odmah krenuo u napad, ali Croata se sjajno odupirao njegovoj stojci, napadima i borbu selio uz žicu, a onda na parter. Vaso nije znao što bi, pa je vrijeđao u borbi Croatu, provocirao ga, udarao tamo gdje nije smio, a dobio je od suca i dva negativna boda. U drugoj rundi je Vaso napravio krunsku pogrešku. Imao je Francisca na tlu, ali ga je pustio da se digne, zaradio pljesak publike, a nakon toga je zaradio i submission. Pionir je bio u šoku, a Croata je pokazao da je bolji borac.

Snimku ovog i svih ostalih mečeva na priredbi FNC 13 možete pogledati na Voyo platformi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaso se nakon poraza u sitnim noćnim satima oglasio na Instagramu.

"Bitno je da se dobro zabavimo. Zamalo sam završio meč u 2. rundi kad sam ga imao u nokdaunu, ali preživio je debeli, svaka čast. Izvinjavam se mom timu jer sam ih izdao po tko zna koji put i ništa nisam slušao. Došao sam s namjerom da ga ugasim k‘o sijalicu, pa me malo ponijelo. Svaka čast sucu što me nije diskvalificirao nego mi je oduzeo bod i to dvaput. Grizao sam, udarao glavom, udarao u genitalije koljenima i šakama i vrijeđao ‘Panchija‘ od prve do posljednje sekunde, kao što sam i planirao. Publika, hvala vam, volim vas i nadam se da ste se dobro zabavili. FNC, svaka čast na organizaciji, bilo je top", napisao je te poslao poruku Croati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaki mjesec BKFC na Voyo platformi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Panćoza, čestitam, ali moraš još da papiš (jedeš). Nisi bio niti blizu da me baciš. Morao si uhvatiti ‘kick‘ i jednom kad sam te izuvao u potiljak, iskoristio si priliku, ali odmah sam ustao. Šalim se, čestitam na pobjedi. Ja sam u ponedjeljak u sali, idemo dalje", poručio je.

Voyo u prosincu ekskluzivno prenosi FNC 14 iz Sarajeva