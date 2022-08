Sve do prije nekoliko mjeseci pratili smo njegova javljanja uživo iz ratom pogođene Ukrajine, gledali slike njegova raketiranog doma i strepili nad njegovom sudbinom, a danas je prvak teške kategorije u boksu, Oleksandr Usyk, odradio sučeljavanje za meč s Anthonyjem Joshuom, koji je na rasporedu ove subote u Saudijskoj Džedi.

Usyk je napustio Ukrajinu i odlučio je pomoći svojoj zemlji onako kako bi i trebao, na boksačkoj pozornici koju promatraju milijuni ljudi diljem svijeta. I to je napravio na zaista impresivan način.

Početkom ruske agresije na Ukrajinu društvenim je mrežama kružio video vojnika kako pjeva patriotsku pjesmu, a Usyk ju je sad odlučio otpjevati na sučeljavanju s Joshuom.

Bori se i za svoju zemlju

Isto tako, pred Joshuu je stao u tradicionalnoj ukrajinskoj nošnji, a čak je i prilikom najave meča naglasio koliko mu je važno što se događa u domovini.

"Naučili smo obojica dosta iz prve borbe. Neće ovo biti nova borba, već će se samo nastaviti prethodna. Imali smo dovoljno vremena da prostudiramo jedan drugog i u subotu će ovo biti velika, velika borba. Ovo je važan meč za mene, za moj tim i za moju zemlju. Rođeni smo da se borimo za sve. Čitav život je borba za nešto, zato smo zapravo obojica ovdje", rekao je Usyk.

Joshua pak u ovaj meč ide s novim trenerom i ekipom.

"Za mene je ovo borba koju moram dobiti, ali volim taj pritisak. Novi trener i ekipa koja je uz mene, guraju me prema naprijed, nadam se i do pobjede. Imam ciljeve koje želim postići u ringu. Pojasevi nisu toliko bitni, ali to dolazi na kraju. Postoji određen proces kojeg se želim držati", rekao je Joshua.

Podsjetimo, na istoj priredbi borit će se i Filip Hrgović. Hrvatski boksač suočit će se s Kinezom Zhangom Zhileijem i bit će to borba koja će garantirati pobjedniku meč s prvakom.