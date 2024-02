Meč za za apsolutnog svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji između Britanca Tysona Furyja(35) i Ukrajinca Oleksandra Usika(36), koji se trebao održati 17. veljače u Saudijskoj Arabiji, odgođen je u petak nakon što se Fury ozlijedio na sparingu, a brzo nakon te vijesti pojavila se priča da bi se Usik mogao botiri protiv našeg Filipa Hrgovića.

Podsjetimo, Fury je tijekom sparinga dobio posjekotinu iznad desnog oka zbog koje je morao na šivanje i trebat će mu vremena za oporavak te je meč s Usykom 17. veljače postao neizvediv. Novi termin nije poznat, a iz Usikovog tima su otkrili da će možda biti potrebno nekoliko mjeseci dok Fury ne bude spreman.

Boksački novinar Michael Benson na društvenoj mreži X napisao je kako će priredba u Rijadu biti odgođena i da će se ovaj meč održati na neki drugi datum. Svi koji su kupili ulaznice dobit će povrat novca.

Fury je napisao priopćenje: "Potpuno sam slomljen nakon što sam se toliko pripremao za borbu i došao u ovako dobru formu. Žao mi je svih uključenih u ovaj događaj, marljivo ću raditi kako bih pronašao novi datum nakon što zaliječim oko. Mogu se samo ispričati svima, svojoj i Usikovoj ekipi, ostalim borcima, suradnicima i navijačima, kao i mojim domaćinima i prijateljima u Kraljevstvu Saudijske Arabije", poručio je.

Cijela priča nikako nije "sjela" Usykovom menadžeru Egis Klimasu koji je za RIng Magazine rekao: "Kad je Usik saznao da je meč otkazan, samo se nasmijao. To je sve što je učinio. Previše je mentalno jak da bi ga se slomilo", kaže Klimas pa nastavlja:

"On je j**ena kukavica i učinit će sve da izbjegne Usika i tražio je od svoje k**e da ga udari tavom po obrvi. Možete me citirati od riječi do riječi." Mislio je Klimas vjerojatno na hrvatskog borca Agrona Smakićija, koji je pomogao Furyju u spremanju za borbu.

