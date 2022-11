Umro je Bojan Miočić, otac našeg slavnog MMA borca Stipe Miočića.

Bojan Miočić je preminuo je nedjelju u 62. godini života, objavio je Stipe na društvenim mrežama. Nekadašnji UFC prvak i jedan od najvećih boraca svih vremena preko Instagrama se zahvalio svima na podršci koju su mu pružili.

S Paga je odselio u Ameriku

"Trebalo mi je neko vrijeme da ovo napišem. Nisam to htio objavljivati, ali želim da svi znaju. Moj je otac umro u nedjelju i hvala vam na svim porukama, pozivima i molitvama. Bio si veseljak, tvrdoglav, samouvjeren, tip osobe koja je svakome rekla što misli. A to sam definitivno pokupio od tebe. A opet, bio si najnježnija osoba prepuna ljubavi (a i to sam pokupio od tebe). Zahvalan sam što si bio uz mene u 40 godina života. Možda jesi bio pola svijeta dalje, ali si uvijek bio tu za mene.

Razgovori s bili su najbolji trenuci. Znam da si gore, iako mi je teško, ali sigurno si se udobno smjestio i gledaš nas. Jako te volimo, hvala ti što si bio ti. Djeca ne bi bila to što jesu da te nije bilo. Ne volim dijeliti osobne stvari na društvenim mrežama, ali važno je da se sjetimo njegovog života i toga kako je dobar čovjek bio. Počivaj u miru, znam da ćeš paziti na nas", napisao je Miočić.

Bojan Miočić rođen je u Hrvatskoj, u Rtini kod Paga, dok je njegova supruga, a Stipina majka Kathy rođena u Cetingradu. Zajedno su se odselili u Ameriku.