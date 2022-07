Borilački svijet oduševljen je nokautom u režiji nevjerojatnog Joshue Rectora (5-4 amaterski MMA skor). Jer, nije to bio običan nokaut. On je došao nakon životne drame koju je proživio, drame koja bi promijenila mnoge. No, ne i njega. Obom bivšem umirovljenom američkom vojniku nije padalo na pamet da nakon što je ostao bez ruke na turi u Iraku, svoj očaj utapa u alkoholu, drogama ili ostalim porocima. Dosta je onih koji u ovakvim situacijama upravo tako i postupe, ali Joshua Rector nije bilo tko. On sad bez ruke ima skor u slobodnoj borbi 5-4. Nevjerojatno je hrabar, uporan i jak, ima razornu desnicu, pišu američki mediji.

Amputiran mu dio podlaktice

Iako mu je amputiran dio lijeve podlaktice, odlučio je svoj fokus preusmjeriti na MMA. Inače, da vam priča bude jasnija, Joshua Rector ostao je bez ruke u Iraku tijekom vožnje u vojnom vozilu Humvee. Došlo je do prevrtanja, a oklop kupole vozila nanio mu je teške ozljede ruke koja je ubrzo amputirana. Rector se povukao, odnosno umirovio iz vojske nakon tog incidenta. Imao iskustva u treniranju jiu-jitsua, a nakon odlaska iz vojske, u potpunosti se posvetio MMA-u. Sad briljira...

Ima znanje jiu-jitcu i razornu desnicu

Joshua Rector nastupio je na Fight Hard MMA priredbi u Pittsburgu prije nekoliko dana i zavrijedio još jedan naklon do poda za svoju izvedbu, ovog puta protiv Colbyja Cartera.

"Jiu-jitsu sam započeo trenirati 2009., ali nisam počeo nastupati do 2011.", rekao je Joshua za MyMMANews.

“Jedan od mojih kolega, ratnih drugova iz jedinice, Miles McDonald, bio je amaterski borac u kavezu i nakon što sam otišao na jednu od njegovih borbi, pronašao sam dvoranu za treniranje non stop. Iako je na prvu izgledalo da bi me to što nemam jednu ruku moglo staviti u nezgodan položaj u odnosu na konkurenciju, on je vidio drugačije. Unatoč onome što mnogi misle, pogled izvana nije tako loš kao što možda mislite', kaže Rector i dodaje:

“Sve što sam izučio, naučio i shvatio,, morao sam i stalno moram učiti i naučiti na svoj način. To je kao i sve drugo, postoji način da se nešto učini.”

Zaslužuje ogromno poštovanje

Osim ozljeda, Rector je neko vrijeme pauzirao od MMA-a, ali se nakon nekoliko godina neaktivnosti vratio na pravi put.

"Nitko ne želi biti čovjek kojeg je pretukao netko s jednom rukom i nitko ne želi biti netko koji je udario čovjeka s jednom rukom", izjavio je Joshua Rector.

Sada ponovno u MMA-u, Rector trenira u raznim dvoranama, pokušavajući postati potpuniji natjecatelj.

Sama činjenica da Rector trenira i nastupa u ovakvom sportu, unatoč svom invaliditetu, zaslužuje ogromno poštovanje. Bolji poznavatelji MMA-a odmah će se sjetiti još jednog borca koji nastupa sa sličnim invaliditetom i sa sličnim stavom i hrabrošću. Nick Newell borac je koji od rođenja nema lijevu podlakticu, a upisao je čak 20 profesionalnih MMA nastupa. Još impresivnije zvuči podatak da je pobijedio u čak 16 nastupa i pravi je primjer da se granice mogu pomicati puno dalje nego što mislimo.