Legendarni američki boksač Mike Tyson proslavio je prije nekoliko dan rođendan. Čelični Mike rođen je 30. lipnja 1966. godine u new Yorku gdje je odrastao u teškim uvjetima. Majka mu je bila alkoholičarka, a osoba za koju mu je rekla da mu je otac bio je makro.

Životne okolnosti su dovele do toga da prije 13. rođendana završi u popravnom domu zbog krađe, a do tada je bio uhićen 38 puta. Međutim to se pokazalo spasonosno za njega jer je u popravnom domu u Johnstownu krenuo njegov boksački put. Njegov talent otkrio savjetnik u domu i bivši boksač Bobby Stewart, koji je nakon nekoliko mjeseci Tysona upoznao s čovjekom koji će promijeniti njegov život, Cusom d' Amatom, kojeg Tyson i danas naziva svojim pravim ocem.

Najmlađi svjetski prvak

Prvi titulu prvaka osvojio je s 20 godina, četiri mjeseca i 22 dana te je i danas najmlađi svjetski prvak. Slavio je u prvih 19 profesionalnih borbi, a do naslova je došao kada je šokirao Trevora Berbicka, čovjeka koji je pobijedio Muhammada Alija u njegovom posljednjem meču u karijeri.

Uz veliku karijeru Tyson je upamćen i po nizu skandala. Bio je osuđen za silovanje Desiree Washington i osuđen na šest godina zatvora, ali je pušten nakon tri godine.

Iza sebe ima i buran brak s Robin Givens, a iz tog vremena poznata je anegdota s Bradom Pittom. Tyson je svojevremeno ispričao kako bi prije odlaska u ured svog odvjetnika tijekom dugotrajnog procesa brakorazvodne parnice često svratio do njezine kuće na 'brzi'.

Nezgodan trenutak

"I tako dođem jednog dana na njezina vrata, zvonim, nitko ne otvara. Odem ja nazad do svog automobila, malo pogledam uokolo, vidim njezin automobil je iza. Kako znam da je njezin, zato što sam ga joj ja i kupio. Dođem ja malo bliže i vidim neku bijelu siluetu. Pristupim još bliže i vidim nekog lika kojeg očito ona obrađuje, glava joj se miče gore -dolje kad ono, Brad je*eni Pitt. Ej, trebao si vidjeti njegovo lice kad me ugledao. Izgledao je kao da je bio napušen, znao je on prije zapaliti, sad ima drugačiju reputaciju, tada je bio pomalo kao nerd. Kad se razmahao ono ne, ma ne, rukama, ja si mislim što je ovom, neki brazilski karate ili neki k**ac. Kakav jazavac, gledam ga i ono", kazao je i prasnuo u smijeh.

Nije to, međutim, bo jedni njegov bliski susret s nekom holivudskom zvijezdom.

U knjizi “The Inner Ring”, njegov tjelohranitelj Rudy Gonzalez opisao je što se dogodilo kada je doznao da Wesley Snipes švrlja s njegovom tadašnjom djevojkom.

Wesley nastradao

"Mike mi je jedne večeri poručio da mu pratim djevojku nakon što je ona izašla iz njegova stana. Uzeo sam njegov Lamborghini Diablo i krenuo je pratiti. Parkirala se ispred jednog restorana, a onda odmah ušla u crni Lexus", prisjeća se Gonzales i dodaje kako je Tyson čim je to čuo sa svojim drugim tjelohraniteljem Anthonyjem Pittsom uskočio u Ferrari Testarossa i dojurio.

"Kada ga je Hope spazila, skliznula je iz Snipesova krila i pala na pod. Od straha smrznuti glumac mahao je rukom i vikao: 'Ne, Mike, ne. Možemo ovo riješiti. Ne želim probleme", piše i dodao je da je boksač potom pozvao glumca na razgovor u toalet.

"Kada sam ušao u lokal, vidio sam da drugi tjelohranitelj blokira vrata zahoda. Nekoliko minuta poslije, čuli smo veliku buku, a potom je Tyson izašao sam. Kada je Mike otišao, otvorio sam vrata toaleta i vidio Snipesa kako sjedi naslonjen na zid, bio je u nesvijesti", prisjetio se Gonzales.