Prvak teške kategorije Tyson Fury priprema se s hrvatskim boksačem Alenom Babićem za svoj sljedeći meč, okršaj s Derekom Chisorom, koji će se održati 3. prosinca.

Furyjev kamp posjetio je Goran Babić 'Hambi', bivši trener Igora Pokrajca, koji je sa sobom ponio šal zagrebačkog Dinama te se s njim fotografirao s Furyjem.

"Ljudi, ne mogu vam opisati što trenutno osjećam. Jednostavno ne mogu opisati. Nema riječi. Najsretniji sam čovjek na svijetu. Hvala Alenu Babiću i Marku Milunu. Dečki, ne mogu vam se dovoljno zahvaliti nikad cijeli život. Znači, došli smo do Tysona i rekli da imamo poklon za njega i on, pristupačan i normalan kakav jest, uzeo šal, zahvalio se i rekao daj da se slikamo. Tyson Fury je jednostavno prenormalna osoba poput svih nas i čast je na ovakav način upoznati ovu legendu. Nadam se da je moj frend Kure sretan zbog ove slike i dara Tysona Furyja (on je inače i vlasnik FC Morecambe nogometnog kluba)", napisao je Babić uz fotografiju.