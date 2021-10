U noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu na rasporedu veliki meč između WBC prvaka Tysona Furyja i izazivača Deontaya Wildera, koji će se održati u Las Vegasu. Amerikanac i Britanac u srijedu su odradili konferenciju za novinare, a nakon nje Furyjev američki promotor Bob Arum oštro je kritizirao voditeljicu Kate Abdo. Naime, ona je željela da boksači nakon presice odrade sučeljavanje, ali Aurum to nije dozvolio pa je nakon presice sasuo paljbu po Abdo.

"Doveli su ovu ženu iz Britanije, a ona je cijelo vrijeme favorizirala Wildera. Rekli smo joj kako neće biti sučeljavanja, a što ona napravi - najavi sučeljavanje. Nek se j**** Nije bilo sučeljavanja i spasili smo meč", kazao je bijesni Aurum, koji je prije toga jasno poručio kako to nije dobra ideja jer bi moglo doći do incidenta.

Prozvao ga da je varalica

A na presici je Fury prozvao Wildea slabićem te je odgovorio na njegove provokacije kad je Amerikanac izjavio da je ovaj varao u njihovom drugom meču.

"Jednu stvar moram reći. Wilder je izjavio da sam u našoj drugoj borbi pobijedio jer sam varao, a onda je promijenio cijeli svoj tim te je trenirao kao nikad . Pitam vas, da sam pobijedio samo zato što sam varao, zašto je onda sve to napravio. Nitko na to ne može odgovoriti. Rekao je da mi želi napravili loše stvari i ozlijediti me, ali nakon ove borbe ćeš se vratiti u fast food u kojem si radio prije nego što si postao boksač. Nokautirat ću te", poručio je Fury.

Wilder je pak poručio kako se ne bori s Furyjem iz financijskih razloga jer je već dovoljno zaradio u životu.

"Ne moram se boriti više nikada. Ja sam dobar, a možeš li ti to isto reći. Moja obitelj i djeca razumiju da se bavim opasnim zanimanjem. Niti jedan sport nije uzeo toliko života kao boks. Njima je to jasno", poručio je.