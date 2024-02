Francis Ngannou (37.) i Anthony Joshua (34.) 8. ožujka ulaze u ring kako bi ukrstili boksačke rukavice u Saudijskoj Arabiji. Oba boksača se spremaju za spektakl koji će pratiti čitav borilački svijet. Bivši kickboksač Dewey Cooper, trener koji je zadužen za brušenje Ngannuovih boksačkih tehnika još tamo od 2017., tvrdi kako se Anthonyju Joshui ne piše dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razorni udarac

Britanski tabloid The Sun javlja kako se Cooper boji za Joshuino zdravlje protiv čovjeka koji ima "posebne moći". Naravno da se tu radi o nabrijavanju meča i laganoj provokaciji, ali ima nešto u tom udarcu koji kao da nije s ovog svijeta. Zajedno s Francuzom Johnom Mbumbom, uloga Deweyja Coopera postala je u karijeri Ngannoua još važnije prošle godine kada je Ngannou stavio svoju MMA karijeru na čekanje kako bi prešao u profesionalni boks. Ngannou je u UFC-u bio na glasu kao zastrašujući borac razornog udarca. Cooper priznaje da ni on ni Mbumba ne mogu preuzeti zasluge za razornu moć bivšeg UFC prvaka.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umjesto toga, on to pripisuje Ngannouovim godinama koje je proveo radeći u rudnicima pijeska u Kamerunu za, nećete vjerovati, ali 1.75 eura na dan od svoje desete godine. Cooper je rekao za SunSport u Saudijskoj Arabiji uoči PFL-a protiv Bellatora: "Što se tiče njegove moći udarca, ne, to je nešto što je prirodno dobio. Kao klinac kopao je rudnike pijeska sve do svojih ranih 20-ih. Naravno, njegov DNK, njegovo kamerunsko nasljeđe i taj teški fizički rad, smatram da je glavni atribut te bezbožne moći, posebnih moći koje ovaj nečovjek ima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastrašujuća snaga

Ngannouova zastrašujuća snaga jednom je testirana i utvrđeno je da je jednaka 96 konjskih snaga. To znači da nosi istu snagu kao i malj jačine od 5.44 kilograma, kad se njime zamahne punom snagom ili kad ga udari auto u pokretu, navodi Jack Figg, autor teksta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako itko poznaje bol Ngannouovih udaraca, onda je to 'jadni' stari trener Cooper", ističe engleski novinar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Morao sam promijeniti štitnik za tijelo tri ili četiri puta jer me ubijao. Cijelo vrijeme sam odlazio kući s ozlijeđenim rebrima, ali sam konačno dobio jako dobar jastučić za tijelo – i još me boli čak i sada. Dovoljno sam čvrst da to podnesem, sigurno da jesam. Ali zapamtite, treniranje Francisa Ngannoua nije za slabe ili krotke. Izreka 'osjećao se kao da ga je udario autobus', osjećam to doslovno na svakom treningu, iako sam naviknuo već sad. To je jedna ogromna snaga, to je ogromna snaga i to će biti pokazano 8. ožujka, to je prokleto sigurno", objašnjava Dewey Cooper koji mu drži foksere svakodnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Želim da ga razbije'

Ngannou je nevjerojatno izgubio od WBC prvaka u teškoj kategoriji Tysona Furyja (35) u svom boksačkom debiju, podijeljenom odlukom. Izvedba u boksačkom ringu ipak je bila dovoljno dobra, iznenađujuće dobra, da MMA zvijezdi priskrbi još jednu uspješnu boksačku borbu, ovaj put protiv Joshue. Bit će to drugi put da Cooper vodi borca u takvom meču, njegov ukupno 11. okršaj s Ngannouom kojeg sprema da otkine glavu Joshui. Cooper se boji najgoreg kad god se Ngannouova nemilosrdna desnica spusti - ali ne pokazujući grižnju savjesti pred tim.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Overeemova borba je bila jedna od onih koje se sjećaju i Rozenstruik, apsolutno. Ali, to je nakon nokauta, nakon olakšanja pobjede. To je naravno kad se uključi humanitarna strana i osjećaš se loše zbog momaka. Planiramo dominirati, želim biti siguran da ljudi to razumiju, da je to moj način, želim da on dominira i razbije svakog protiv koga se bori, na isti način na koji je radio prethodne protivnike u mješovitim borilačkim vještinama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.