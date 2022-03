Roy Jones Junior bivši je američki boksač i jedan od najpopularnijih boraca na svijetu. Krasio ga je atraktivan stil boksanja, a profesionalno se borio od 1989. do 2018. godine.

Ispisao je povijest boksa te je osvajao titule u četiri kategorije: srednjoj, supersrednjoj, poluteškoj i teškoj kategoriji te je jedini boksač u povijesti koji je svoju karijeru započeo u lakoj srednjoj kategoriji, pa osvojio titulu u teškoj kategoriji. Kao amater je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1988. godine u Seoulu. Završetkom profesionalne karijere postao je stručni komentator i boksački trener.

Boksu se vratio 2020. godine kada je odradio ekshibicijski meč s još jednom legendom sporta, Mikeom Tysonom. Odradili su osam rundi meča te je završilo neriješeno.

Putinov prijatelj

Roy Jones Junior je 2015. godine odlučio uzeti i rusko državljanstvo te se iz tog razloga sastao s Vladimirom Putinom. S ruskim predsjednikom se sastao u Sevastopolu gdje su popili čaj pa je boksač istaknuo kako često dolazi u Rusiju zbog posla. Iste godine, 12. rujna, Jones je dobio rusko državljanstvo, zbog čega je dobio zabranu ulaska u Ukrajinu.

Američki boksač je tada za ruski R-Sport izjavio:

"Želim dobro pričati ruski, da me razumiju svi ljudi bez velikih problema. Mislim da će mi za to trebati godinu dana. Nadam se da ću već sljedeće godine pričati ruski kao pravi Rus", a istaknuo je kako u Rusiji želi zaraditi dvije ili tri milijarde dolara otvaranjem boksačkih škola te svojom rap karijerom.

Tvrdi kako se s Putinom sastao kako bi što lakše mogao odrađivati svoj posao u Rusiji. Tri godine kasnije je u razgovoru s Kevinom Ioleom istaknuo kako često ide u Rusiju te kako je tamo iznimno poznat:

"Idem tamo vrlo često. Kada su mi ponudili rusko državljanstvo, rekli su mi da 95% ljudi u Rusiji zna tko sam ja. Ja sam to vidio kao priliku da spojim naše dvije zemlje i zaustavim netrpeljivost između SAD-a i Rusije, da prestanu hladni ratovi. Gledao sam na to kao da ću postati ambasador, da ću dokazati da možeš biti dio obje zemlje, da ne moramo ići jedni protiv drugih. Možemo raditi i surađivati svi zajedno".

'Tu me više cijene'

Potom je objasnio i koliko boks znači ruskom narodu:

"Kada sam stigao u Rusiju sam shvatio da ih boks jako zanima te da se tim sportom bavi veliki broj ljudi. Osjećao sam se cijenjeno u Rusiji, možda čak i više nego što su me cijenili u mojoj zemlji", rekao je pak u razgovoru s ruskom Gazetom.

Kasnije je u UFC-ovom podcastu pojasnio da je Vladimir Putin zapravo "neshvaćen":

"Za mene, on je čovjek od ljudi. Radi razne stvari, on peca, lovi, boksa se, trenira taekwondo i Aikido - radi stvari koje obični ljudi vole. On je jednostavno takav, on je čovjek od riječi. Problem koji ljudi imaju s njim je taj što on kaže da će nešto napraviti i on to napravi. Za takve ljude ja imam samo ljubav i poštovanje, jer život bi takav trebao biti. To je ono što mi se sviđa kod Putina", objasnio je Jones Junior.

Pitanje je što sada jedan od najvećih boksača u povijesti misli o Putinu i Rusiji. Otkako je krenuo rat u Ukrajini, Jones se nije oglašavao.