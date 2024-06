U nedjeljnoj borbi za privremenog prvaka teške kategorije u boksu Filip Hrgović izgubio je od Danijela Duboisa. Englez je pobijedio u Rijadu nakon što je liječnik u 8. rundi prekinuo borbu zbog Hrgovićevih posjekotina iznad oba oka. Bio je to prvi poraz Hrvata nakon 17 uzastopnih pobjeda.

Zanimljivo je bilo tijekom meča slušati što su stručni komentatori govorili o Filipu. Todda Grishama, Mikea Costella, Darrena Barkera i Barryja Jonesa Hrvat je oduševio svojom izvedbom u prvoj rundi u kojoj 'nije promašio nijedan udarac'. Smatrali su da nakon bombi Hrvata u prve dvije runde meč neće dugo trajati.

No nakon četvrte runde i posjekotine koju je Hrga zaradio primijetili su kako Hrvat nije dobro:

"Pogledajte Hrgovićev govor tijela, ovo nije dobro. Pa on uopće nema kondicije, nije spreman. Je li on preskočio teretanu? Što je ovo. Pa on je lijen"

Zatim su bili dosta oštri prema Hrvatu uspoređujući ga s likom iz filma Rocky:

"Hrvat je malo umišljen, rekao je da će razbiti Duboisa. Kad su ga pitali je li mu ovo najteži meč, rekao je da nije, ha, ha, ha. Ali Dubois je sazreo, onaj zadnji meč i pobjeda pokazali su mu da može. Hrgović je ušao u meč kao Ivan Drago protiv Rockyja."

Nakon ključne sedme borbe u kojoj se Hrgović spasio zvonom za kraj runde komentatori su komentirali kako Hrvatove hlačice koje su bile crno-bijele postale u potpunosti crvene. Čudili su se što uopće Hrga stoji na nogama.

Hrgović je na kraju izgubio, no svi su se složili da je borba ispunila očekivanja.

