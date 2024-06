Filip Hrgović nije iskoristio priliku karijere. Doživio je težak poraz u najvećem meču - za svjetski pojas. El Aninal je dobro otvorio meč, no u kasnijim se rundama ugasio i Britanac Daniel Dubois slavio je prekidom u osmoj rundi.

Šest solidnih rundi i onda su motori stali. U sedmu rundu kao da je ušao netko drugi što je Britancu bio jasan znak. Hrgović je preživio kanonadu, da bi nakon prve minute osme runde sudac zaustavio meč kojeg je naposljetku prekinuo liječnik zbog razbijenih arkada. Prvi poraz karijere Filipa Hrgovića iz prvog reda pratio je Željko Mavrović.

"Sve do te nekakve sedme runde, šest rundi je imao prednost barem tri, četiri boda u tom meču, a onda se dogodio jedan pad. Da li je taj pad bio nekakva njegova kalkulacija, ostalo je puno meča, puno rundi do kraja meča, što bi se dogodilo u idućim rundama, to ne znamo. Nažalost jer su arkade otišle tako duboko i tako jako, da nismo mogli vidjeti nastavak toga meča", rekla je Šaka sa Srednjaka.

Foto: Profimedia

Hrgović se nije žalio na takvu odluku suca i liječnika, vjerojatno i sam svjestan da dalje ne bi išlo. Ovo je poraz koji boli jer je došao u najvećem meču kojeg je i sam Hrgović oslovio kao prekretnicom karijere. Uostalom, rekao je i kako će se u slučaju poraza umiroviti, međutim Mavrović donosi optimističnije vijesti.

"Ono što znam jest da su ljudi koji su organizirali ovaj meč bili s Filipom nako meča, da su vidjeli upravo zašivene arkade, koje su netom zašivene i da su mu obećali ubrzo novi meč. Koji je to novi meč, da li je to revanš s Duboisom ili netko drugi, neki drugi izazov ovih današnji svjetskih boksača, teškaša, to ćemo vidjeti ubrzo", dodao je Mavrović.

Hrgović neće imati puno vremena za tugovanje jer Saudijci brzo miješaju karte boksačkog svijeta. Jedan loš dan u uredu ne znači da je Hrgović zaboravio boksati. Možda je i dobrodošlo ovakvo buđenje jer najuzbudljivije godine teške kategorije tek slijede.

