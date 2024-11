Miočić mljackao usred presice i zahvalio Hrvatima: 'Hrvatska je najbolja zemlja, želim putovnicu'

U subotu navečer (nedjelju rano ujutro po našem vremenu) Stipe Miočić vraća se u oktogon nakon više od tri godine. Miočić se povukao nakon poraza od Ngannoua, nije ga bilo u javnosti, a sad se vraća na veliku borbu protiv Jona Jonesa, jednog od najvećih ikada.

Stipe Miočić danas je održao pres konferenciju, a tijekom nje je cijelo vrijeme jeo i odgovarao na pitanja punim ustima. Tako smo uz odgovore na pitanja slušali mljackanje i lupkanje vilice o tanjur. Stipe je odgovarao na pitanja u svom stilu. Počeo je presicu s: "Ove presice su i dalje s**nje kao i prije. Šalim se".

Na pitanje o tome kako je Jon Jones vrlo nepredvidljiv borac i nikad se ne zna što će napraviti Stipe je rekao: "Pratio sam njegove snimke, ima i on svoje stvari koje ponavlja. Baca različite udarce u različito vrijeme, ali kao i svi ima on svoje uzorke koji se mogu iskoristiti", bio je uvjeren Miočić.

"Nije me briga za Jonesa, tu smo da se potučemo i tu sam da pobijedim, pozdravit ću ga, rukovat ćemo se, ali nije me previše briga što je on Jon Jones. Neće imati nikakav utjecaj na mene to što sam dugo bio izvan borbi. Bit ću spreman od prve sekunde."

Stipu su pitali i o vezi s Hrvatskom, bio je to novinar očito "našeg" naglaska, ali Stipe je bio spreman: "Hrvatska je najbolja zemlja na svijetu. 2019. sam zadnji put bio u Hrvatskoj, prije pandemije. Želimo opet ići kad djeca malo odrastu, želim majku odvesti u Hrvatsku. Hvala svim Hrvatima na potpori, puno mi znači. Belichick je dobio hrvatsku putovnicu, i ja je želim, već smo u postupku."

Na pitanje koga bi izazvao na borbu izvan UFC-a, Stipe je rekao: "Moju suprugu. Ona me stalno tuče. Šalim se, ne znam s kim bih se borio, supruga bi me sigurno pobijedila", zaključio je Stipe na šaljiv način kako je i počeo konferenciju. Definitivno nam je nedostajao raspoloženi Miočić u UFC-u i veselimo se što ćemo ga opet vidjeti u oktogonu.

