Nakon što je Tom Aspinall osvojio privremeni pojas u teškoj kategoriji, ne prestaje sa "borbom za pravdu", te u javnost često iznosi prozivke na račun Stipe Miočića i Jona Jonesa.

Podsjetimo, Jones se svega nekoliko tjedana prije spektakla teško ozlijedio i odgodio meč s legendarnim UFC borcem hrvatskih korijena, što je Aspinallu prisjelo, pa "udara" po obojici kako stigne:

"Kada se Stipe posljednji put borio i pobijedio, GTA: San Andreas je upravo izašao na Play Stationu 2. On će se sljedeći boriti za naslov u teškoj kategoriji, ispred mene koji sam privremeni prvak, aktivan, i trenutno rangiran kao svjetski broj jedan. To me poprilično uzrujava", napisao je Aspinall.

Kratko, ali direktno i ozbiljno, Miočić mu je odgovorio: ‘‘Ja nikad nisam bio uzrok kašnjenju te borbe protiv Jona. Tom, jednom kada dođem do ove pobjede, razgovarat ćemo o ujedinjenju pojasa."

Aspinallu je i šef UFC-a Dana White odgovorio da se strpi i pričeka svoje vrijeme, a najranije kada možemo očekivati borbu između Jonesa i Miočića je ljeto 2024. godine.

