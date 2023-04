BEZ DLAKE NA JEZIKU / Filip Hrgović izazvao Zhileija Zhanga i poslao opaku poruku: 'On ima nerazjašnjenih računa u svojoj glavi. Želim revanš da riješimo sve dileme...'

Hrvatski boksač Filip Hrgović izazvao je na revanš kineskog boksača Zhileija Zhanga,, kojega je već pobijedio u kolovozu, a sada je o tome progovorio u razgovoru za RTL televiziju. "Ja nemam nerazjašnjenih računa. On ima nerazjašnjenih računa u svojoj glavi, dosta je spominjao tu borbu. Mislim da sam ga zasluženo pobijedio. Bio je to moj najgori period u životu, borba je bila nakon smrti mog oca za kojega sam bio jako vezan i jednostavno nisam bio svoj. Tada sam i promijenio trenera i cijeli kamp je bio u lošem tonu. Taj dan nisam bio na svojih 100 posto i svejedno sam ga pobijedio. On je sada otišao u London i nokautirao je trećeg teškaša na svijetu (Joea Joycea op.a.) . Ta njegova pobjeda stavlja novo svjetlo na našu borbu i na kvalitetu koju ja posjedujem. Zainteresiran sam za revanš da riješimo sve te dileme koje on ima po svojoj glavi", rekao je Hrgović pa otkrio da je spreman otići u Kinu i tamo se boriti: "Naravno, spreman sam otići na njegov teren. On sada ima stvarno puno opcija." Potom je Hrgović govorio o svojim "opcijama". "Ja isto imam mnoštvo opcija, ali malo je to sporo. Obavezni sam izazivač po IBF-u, bila je u igri borba s Usykom, još to nije otpalo. Svim tim velikim imenima ja sam vrlo rizična borba, dolazim s malog tržišta i zakon brojeva je jasan. Ima tu i politike, ima biznisa, ima i straha. Ima svega pomalo, ali, evo, ja sam tu, u najboljim sam godinama, čeka me još 10 godina karijere i čvrsto vjerujem da sam najbolji da ću postati svjetski prvak." Cijeli razgovor pogledajte u videu.