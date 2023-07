UFC prvak Jon Jones već neko vrijeme napaljuje svoje obožavatelje da će mu sljedeća borba protiv Stipe Miočića biti borba za mirovinu.

Žestoko kritizirao Jonesa

No, MMA legenda Chael Sonnen u to ne vjeruje. Štoviše, on uopće ne misli da je "Bones" veliko ime u UFC-u. "Američki gangster" žestoko je kritizirao Jonesa u svom nedavnom YouTube videu.

Dana White najavio je da će se Stipe Miočić i Jon Jones boriti za naslov prvaka u teškoj kategoriji na UFC-u 295. Događaj će se održati u njujorškoj kultnoj dvorani Madison Square Gardenu.

U međuvremenu, Chael Sonnen iznio je neke sumnje u pogledu interesa među obožavateljima da vide Jonesovu borbu i usporedio ga s dvojicom drugih velikih sportaša iz američkog sporta.

Tijekom svog nedavnog videa na YouTubeu, "The American Gangster" je ustvrdio da Jon Jones nije najveća atrakcija u UFC-u. Nadalje, pita se tko mu je dao ideju da svoju borbu protiv Miočića pokuša prodati tvrdnjom da će to biti njegova borba za mirovinu!? Sonnen je rekao:

'Jones se bori pred praznim stolicama više nego itko'

"Borbe za umirovljenje ne uspijevaju [i] nikad nisu dobro prolazile."

Nadalje, Sonnen tvrdi da malo ljudi pokazuje interes za gledanje borbe Bonesa. Sonnen je izjavio:

"Jon Jones, zbog svog talenta u sportu, bori se pred praznim stolicama više nego itko".

Govorio je Sonne i o tome kako ljudi dolaze gledati kako igraju Tiger Woods i LeBron James. Međutim, to nije slučaj s Jonom Jonesom.

Više je ljudi, prema Sonnenu, zainteresiranih za gledanje NBA legende i Gold velikana nego UFC prvaka u teškoj kategoriji.

Sonnen je naglasio: “Ne postoji Tiger Woods, a on je u toj kategoriji. Jon je tako dobar. U toj kategoriji nema LeBrona Jamesa i Jona. Tako je dobar? Pa, on ne može stati u istu relenicu s njima”

"Američki gangster" je dalje dodao: "Ti dečki ne igraju pred praznim stolicama, Ja on to radi." Chael Sonnen je prije nekoliko dana iznio sličnu zabrinutost u vezi s Jonesovom sposobnošću da rasproda dvorane.

'Jones ne zanima baš ljude'

Sonnen se pitao može li Jonesova borba protiv Miočića privući mnogo pažnje?

U drugom videu prije nešto više od tjedan dana, Sonnen je tvrdio da je Jon Jones imao vrlo malo rasprodanih događaja tijekom svoje karijere.

Možda je to navelo obožavatelje da vjeruju da on i netko poput Conora McGregora nisu u istoj stratosferi. 'Američki gangster' se počeo pitati bi li UFC razmislio o dodavanju još nekih zanimljivih borbi na UC 295 karticu kako bi rasprodao događaj.