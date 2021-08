Perspektivni i u svijetu veoma popularni hrvatski boksač Alen Babić ove subote boksa svoj novi profesionalni meč i to drugi nakon što je ranije ove godine operirao rame. Protivnik će mu biti Mark Bennett, a boksat će na njegovu terenu u engleskom Brentwoodu.

Zloglasni "Savage" Babić najavio je kako će Bennetta nokautirati, ali ujedno i da će nakon meča prozvati Filipa Hrgovića i time ga pokušati natjerati u ring.

"Upravo to će Savage napraviti. Morat ćete se uključiti jer ću imati nešto za reći", rekao je to Babić novinaru Mirrora kada ga je ovaj pitao planira li možda izazvati Hrgovića nakon ove borbe.

Nitko ne želi Hrgovića

Hrgović se nije borio sve od studenog prošle godine kada je pobijedio Rydella Bookera, a od tada su mu propali svi mečevi koje je organizirao mahom jer su protivnici otkazivali borbe. Zbog toga se prije nekog vremena žalio i Hrgovićev menadžer Eddie Hearn.

"To užasno frustrira, svakog dana idemo gore-dolje po IBF-ovim rang-listama i pokušavamo pronaći nekog tko bi se borio s njim. Netko iz Top 15 ima šansu da mu Hrgović bude posljednja prepreka pred borbu s Anthonyjem Joshuom. Ne želim nikoga posramljivati, ali prošli smo cijelu rang-listu i nismo pronašli niti jednog čovjeka voljnog ući u ring s Hrgovićem", rekao je nedavno Hearn.

"Filip predugo čeka na borbu, moramo mu nekog pronaći. Mislim da ljudi gledaju Hrgovića i jednostavno misle da ga ne mogu pobijediti. Pogledajte imena kao što su Charles Martin, Andy Ruiz, Luis Ortiz, Tony Yoka… Toliko je boksača kojima ti ta pobjeda donijela okršaj s Joshuom. To valjda pokazuje kolikim problemom ljudi smatraju Hrgovića", žalio se tako Hearn.

'Naklonit ćete se kada ga izmlatim'

Međutim, nije baš sasvim točno da nitko ne želi Hrgovića, želi ga upravo Babić i sada to ponovo javno govori, a pritom koristi priliku da izvrijeđa svog najvećeg rivala.

"To je smiješno. Hearn kaže da je Hrgović nekakva babaroga boksa. Pa to je najusranija babaroga koju sam u životu vidio. Čega se imaju bojati? Nikog nije pobijedio, Eric Molina mu je bio najteži protivnik, a to je bila najgora borba koju sam gledao godinama", govorio je Babić i zatim nastavio u istom tonu.

"Nema on ništa, vjerujte mi. Da ga osobno poznajete, znali biste da je daleko on od babaroge. Svi ćete mi se nakloniti kad ga izmlatim, mrcina je u nevolji. Pokazat ću vam koliko sam dobar", uvjerava Babić.

A nastave li doista svi odbijati Hrgovića, lako je moguće da baš sljedeća borba bude protiv Babića jer Hrgović već doista predugo čeka na novi meč, a ovo bi uistinu bio spektakl.