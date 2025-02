Soldić strašnim udarcem poslao na spavanje opasnog Dagestanca u manje od dvije minute

Roberto Soldić brutalno je nokautirao Danija Arslanaslieva u svom povratničkom meču u MMA kavez nakon gotovo dvije godine pauze. Najbolji hrvatski MMA borac nije tratio vrijeme pa je sudac bio prisiljen prekinuti meč nakon manje od dvije minute.

Napao je Arslanaliev na početku i činilo se kako će Soldić imati pune ruke posla, pogotovo nakon što ga je turski Dagestanac uspio i srušiti ali brzo se hrvatski borac pridignuo. Jedan stražnji direkt lijevom rukom bio je na kraju sve što mu je trebalo da završi borbu. Robocop je brutalno i čisto pogodio opasnog Dagestanca koji je pao kao metkom pogođen i onesvijestio se dok je još bio u zraku.

Soldić je uputio još nekoliko udaraca prema onesviješčenom Arslanalievu prije nego je sudac prekinuo meč. Odmah po završetku Soldić je potrčao prema Chatriju Sityodtongu, prvom čovjeku ONE-a i poručio mu kako želi borbu za pojas prvaka čim prije.

Robocop je ovo bila 21. pobjeda u 26. profesionalnom meču, a 18. do koje je stigao nokautom. Nakon meča je nakratko zaiskrilo između Soldića i Arslanalijevovog kuta, ali i to je brzo bilo riješeno. Prva je ovo pobjeda z hrvatskog borca u ONE-u u njegovoj trećoj borbi u ovoj promociji. U ONE je stigao 2022. i dosad upisao jedan poraz dok mu je jedan meč prekinut. Zbog ovog brutalnog nokauta, Soldić je zaradio dodatnih 50 tisuća dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa