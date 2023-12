Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (31) u saudijskoj prijestolnici Rijadu pobijedio je nokautom Australca MarkaDe Morija (41) za samo 76 sekundi borbe.

Hrgović je protiv deset godina starijeg Australca započeo furiozno i poslao Marka De Morija na pod veš nakon 40-tak sekundi. Australac se digao, ali ga je Hrgović zasuo udarcima, pa je De Morijev kut predao borbu.

Hrgoviću je ovo 17. pobjeda u isto toliko borbi, dok je De Mori doživio treći poraz u 44. borbi.

Sjajno raspoložen nakon pobjede

Nakon pobjede, 'El Animal' je bio vidno dobro raspoložen, a čak je i zaplesao.

"Trebali bi hodati do medicinske provjere", rekla mu je voditeljica DAZN televizije i tako prekinula njegov pobjednički ples.

"Let's get down to business (Pređimo na posao)", odgovorio je pjevajući Hrgović kada ga je pitala kako je. Tu je pjesmu pjevao Australcu i prije njihove borbe, nakon što mu je on zaprijetio.

"Novac nikad ne spava prijatelju", dodao je najbolji hrvatski teškaš i nastavio:

"Bio sam dobar, ali moram nastaviti biti dobar. Spreman sam za veliku borbu", samopouzdano je najavio Hrgović.

Voditeljica mu je odgovorila da joj se sviđa što je nakon pobjede ostao miran, zahvalio je svima, pa čak i svom protivniku. Osim toga, Hrgović je naglasio da bi Jared Andersona, koji se spominje kao njegov potencijalni idući protivnik, "pojeo za doručak".

Voditeljica ga je zamolila da ponovi tu rečenicu, a Hrgović ju je i nadogradio.

'Andreson doručak, Joshua ručak, Sanchez večera'

"Jared Anderson je moj doručak, za ručak možda Anthony Joshua, a za večeru nešto lagano, kao što je Franck Sanchez.

Nokautirao sam tri Kubanca do sada, ako on to želi, Sanchez može biti četvrti", zaključio je Hrgović.

