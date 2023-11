NABRIJAN NA BORBU / 'Psihopata' najavio spektakl protiv 'Croate': 'Sutra ću kosti ostavit u kavezu ako treba!'

Nove izazove čekaju borci FNC-a koji će sutra u Beogradu nastupiti na spektaklu borbe mješovitim stilom. Izravni prijenos moći ćete pratiti na našoj platformi Voyo, a Ivona Hemen pratila je vaganje. Logično, najviše je bilo napetosti kada su se sučelili oči u oči Croata i Vaso, najveće zvijezde sutrašnjeg spektakla. "Nemam problema, ja sam navikao na zviždanje tako da mi nije problem, već sam to osjetio, kada sam ga vidio ispred sebe, shvatio je i on da me ne može dobiti", rekao je Croata i zaključio "ja sam spreman". S druge strane, Vaso voli napetost. "Meni to daje 'gas', nekome to stvara pritisak, ja to volim i kad su protiv mene i kad su uz mene. Sutra ću kosti ostavit u kavezu ako treba!", zaključio je Vasa.