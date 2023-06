Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat nije uspio osvojiti naslov privremenog prvaka Gloryjeve teške kategorije nakon što je u rasprodanoj Rooterdam Ahoy areni izgubio od Nizozemca nigerijskih korijena Tariqa Osara nokautom u petoj rundi.

"Navijačko ludilo" s rotterdamskih ulica preselilo se u Rotterdam Ahoy arenu. U sjajnoj atmosferi pred oko 7.000 navijača, od kojih je barem trećina bilo hrvatskih, Plazibat je lovio naslov privremenog prvaka, ali nažalost nije uspio.

Na svom Instagram profilu je snimio nekoliko storyja u kojima je rekao sljedeće:

"Nemojte zamjeriti što nisam izašao iz reda i što nisam stavio javiti se, slikati i ispoštovati vas. Bilo je to u ku**u od mene i stvarno nije bilo u redu", započeo je Plazibat.

"Stvarno nisam to namjerno napravio, ruka me boljela pun ku**c. Znao sam da je slomljena, čuo sam kako puca. Nije to sad bitno, ali eto, zbog toga sam bio u ku**u i izašao sam iz dvorane. Nemojte zamjeriti i oprostite, nije namjerno bilo. U krajnjem slučaju, ja sam prvi borac koji je nokautirao suca", zaključio je.