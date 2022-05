Na UFC 274 priredbi konačno se održala jedna od najiščekivanijih borbi, ona između Tonyja Fergusona i Michaela Chandlera. Borba je ispunila sva očekivanja navijača pa možda je imala i element više, element iznenađenja, jer nitko nije očekivao da će Ferguson "popiti" tako brutalan nokaut.

Naime, Chandler ga je nokautirao u drugoj rundi i to teškim udarcem nogom u licem. Pogodio je Fergusona prednjim udarcem nogom i to ravno u lice, a kako je to izgledalo najbolje se vidi na slici ispod.

Inače, ovo je možda i posljednji meč Fergusona.