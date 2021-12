Najjača svjetska organizacija slobodne borbe UFC prošlog mjeseca se prisjetila spektakularnih nokauta u slavnoj organizaciji Pride, nekad najjačoj na svijetu. Točnije, u opisu videa, koji je nekako prošao ispod radara, stoji kako se radi o 5 najboljih nokauta ikad u toj organizaciji, u kojoj je jedan od najboljih bio i naš proslavljeni velikan Mirko Cro Cop Filipović.

High-kick protiv Aleksandera Jemeljanenka

E kad smo kod Mirka, on je svoje mjesto našao na samom kraju videa, onim fantastičnim high-kickom protiv brata velikog Fjodora Jemeljanjenka, Aleksandera Jemeljanenka.

No, neki fanovi ističu kako se među nokautima trebalo naći i ono Cro Copovo razbijanje Wanderleyja Silvu, na Grand Prixu kojeg je osvojio 2006.

Komentar fana o Mirku

"Čekajte, ma čekajte vi iz UFC. Stavljate ovih 5 najboljih nokauta i ne stavljate nokaut Mirka Filipovića protiv Wanderleyja Silve u Grand Prix?! Hajde UFC, sredi se malo! Legendarna "desna noga, bolnica; lijeva noga, groblje". potez je bio jedan od najboljih u MMA ikad! U osnovi je slomio lubanju Silvi", stoji u komentaru.

Kad smo kod legendarne ruske MMA braće, oni nisu bili u dobrim odnosima i u kakvim su sad, to se točno niti ne zna u ovom trenutku, možemo samo nagađati. No, pamti se pisanje ruskih medija iz 2017. i njihov sukob, koji je postao javni...

Loši odnosi velike MMA braće

Razlog loših odnosa dva brata je taj što se Aleksanderu nakon izlaska iz zatvora, okrenuo Ramzanu Kadyrovu i njegovoj MMA promociji. Nakon više kritika upućenih prema Fjodoru i ljudima oko njega, borilačka je legenda odlučila odgovoriti otvorenim pismom. Pismo je bilo podosta dugačko i u njemu su se spominjali neki ljudi o kojima ne znamo apsolutno ništa i koji se više tiču privatnih stvari između dva brata, a Fjodor je odlučio stati u obranu svog dugogodišnjeg menadžera i prijatelja te vlasnika M-1 promocije, Vadima Finkelsteina, za kojeg je Alex izjavio kako mu nikad nije pružao pravu podršku. Pa je tako "Posljednji imperator" napisao kako kritiziranje Vadima nema apsolutno nikakvog temelja...

"Vadim je učinio za tebe više nego bilo tko drugi. Nakon što si dobio zabranu atletske komisije da se boriš u Americi, Vadim te je podržao i organizirao ti borbe protiv Rimkijavičijusa, Gluhova i Monsona. Bilo je to vrijeme kada niti jedna promocija nije htjela imati posla s tobom. Platio je tvoje račune u Nizozemskoj i Kislovodsku i platio je sav tvoj tretman. Osim toga, mogao si s društvom doći u restoran “Flying dutchman” i napustiti ga bez da si platio. Sve ti je to Vadim osigurao”, napisao je Fjodor koji se u svojem pismu, odnosno obraćanju svom bratu, dotaknuo i borbe protiv Mirka Cro Cop Filipovića na Pride Final Conflictu 2004. godine u Saitama Super Areni.

Fjodor bratu Aleksanderu: 'Nitko te nije tjerao na borbu protiv Cro Copa'

Fjodor je tu borbu pratio iz svlačionice i nakon nokauta ostao šokiran viđenim. Alex je nekoliko puta bio rekao kako je bio natjeran u borbi s Mirkom. To je Fjodora jako naljutilo...

“Nitko te nije tjerao na borbu protiv Cro Copa. Ja sam se u to vrijeme borio na Grand Prixu, no skroz se spominjala moja obrana pojasa protiv njega. No, onda je on izgubio od Randlemanna, a ti si vidio priliku, unatoč tome što smo te Vadim, ja i treneri odgovarali od toga, znajući tvoju predanost treningu i neiskustvo. Nisi se dovoljno dobro pripremio, umjesto da si gubio kilograme i radio na brzini ruku, ti si se još dodatno udebljao. Tijekom treninga sam te gledao i vidio utjecaje konstantnog konzumiranja alkohola. Tražili smo te da paziš na kilograme, a ti si nabacio pivski stomak. Rezultat se na kraju vidio. Za to ti na kraju ne mogu nikako reći hvala. Pao si od Mirka na jedan pamtljiv način i sve do danas, u intervjuima me podsjećaju na to kako je Cro Cop nokautirao mog brata”, stoji u pismu. Veliki Rus je za kraj svom bratu dao do znanja:

'Ti si izdajnik, Juda'

"Ti si izdajnik, Juda. Žao mi je što ljudi koji su ti bili bliski i koji su ti bili podrška kad ti je bilo najteže, sada moraju patiti. Meni možeš reći što god želiš, no ne diraj se u one koje volim".

Aleksander je te godine i odgovorio svom bratu. To je napravio u razgovoru s novinarima Sovsport.ru portala. Aleksander je u intervjuu istaknuo kako nije iznenađen reakcijom svog brata Fjodora. Upravo suprotno... Alexander je istaknuo kako je, u biti, zadovoljan reakcijom svog brata...

Aleksander se osvrnuo na svoj poraz u prvoj i jedinoj međusobnoj borbi Mirka i njega u kojoj je spomenuti Rus teško stradao. Ruski borac ovom je prigodom još jednom ponovio da je natjeran u borbu protiv Cro Copa, ali je sada i iznio nekoliko novih detalja...

'Kada se pripremao za Mirka, otišao je u Nizozemsku'

“Nisam se trebao boriti s Filipovićem. Već sam o tome govorio u prethodnom intervjuu. Pitajte Finkelsteina. Čak će i on potvrditi da u tom trenutku Feđa (kako Alex voli nazivati Fjodora, op.a.) nije bio spreman za borbu protiv njega. Kada se pripremao za Hrvata, otišao je u Nizozemsku. Ni Voronov, niti Michkov ga nisu pripremali. Za tu ga je borbu trenirao nizozemski stručnjak. Bio sam tamo s njim neko vrijeme, bio je i Zentsov. Zapravo, pripremali smo ga i onda odgodili tu borbu”, otkrio je bio tada Aleksander.