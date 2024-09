BRUTALNO / 'Radek' prvo uzdrmao opasnog Francuza pa ga dokrajčio na podu

Radoslaw Paczuski 'Radek' (7-2-0) pobijedio je na svom terenu, u poljskom Lubinu, Francuza Laïda Zerhounija (13-8-1) u glavnoj borbi priredbe KSW 98. Paczuski je do pobjede stigao brže no što se očekivalo, furiozno je ušao u meč i već nakon jedna minute nokautirao opasnog Francuza koji je do ovog meča nanizao četiri uzastopne pobjede. 'Radek' ga je prvo uzdrmao krošeima i poslao na pod pa tamo do kraja izmlatio i sudac nije imao drugog izbora nego prekinuti meč. Snimku ove i svih ostalih borbi s KSW 98 priredbe svih borbi možete pogledati na Voyo platformi.