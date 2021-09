Hrvatski boksač Filip Hrgović je u petak u Klagenfurtu meču pobijedio Crnogorca Marka Radonjića nakon prekida sudačkom odlukom u četvrtoj rundi. Hrgović sada nastavlja svoj put prema borbi za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji.

Uoči ove borbe bio je na trećemu mjestu IBF-ove ljestvice izazivača, a da bi dobio status izazivača za titulu svjetskog prvaka mora proći još nekoliko borbi.

Odmah nakon meča počelo se nagađati o tome s kim bi se Hrgović trebao boriti u sljedećem meču. On sam je kazao kako bi to najvjerojatnije mogao biti Martin Bakole, a najutjecajniji svjetski boksački promotor, Eddie Hearn, kazao je kako bi se s Hrgovićem volio boriti i Anthony Joshua, ali da to te borbe treba odraditi još pokoji kvalitetan meč.

E sada, iste večeri kada je slavio Hrgović, pobjedu tehničkim nokautom upisao je i Francuz Tony Yoka. Bivši olimpijski pobjednik i svjetski prvak Yoka porazio je hrvatskog boksača teške kategorije Petra Milasa u petak u Parizu prekidom u sedmoj rundi. Milas je pružio odličan otpor Yoki, dobro se borio šest rundi, ali ga je Yoka dvaput srušio u sedmoj i nakon drugog sudac je prekinuo meč

Mogući meč s Yokom?

Uoči meča s Milasom, Yoka je kazao kako bi mu prikladniji protivnik bio upravo Hrgović, a nakon meča s Milasom prozvao je Hrgovića pred svima i tražio ga za sljedeću borbu.

Meč Hrgovića i Yoke bio bi u potpunosti smislen. Njih dvojica su ista generacija, obojica žele titulu, ali najvažnije je to što imaju rivalitet i zajedničku prošlost. Naime, Francuz je porazio Hrgovića na Olimpijskim igrama u Riju i to u meču koji je bio poprilično izjednačen i od tada mnogi poklonici boksa žele vidjeti njihov revanš, ali u profesionalnom boksu. Pobjednik tog meča jamačno bi vrlo brzo, ako ne i odmah dobio priliku za napad na titulu i supermeč s Anthonyjem Joshuom.

Hrgović, kao i Yoka, očekuju sljedeći meč u prosincu i obojica, za sada, nemaju dogovorene protivnike pa bi u nekoj teoriji moglo i doći do ove borbe.

Valja istaknuti kako se na društvenim mrežama navijači već sada polako nabrijavaju za mogući meč Hrgovića i Yoke, a to je izvrsno jer bi gledanost mogla biti znatno veća, što je, dakako, promotorima najvažnija stvar.