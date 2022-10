Poznati britanski boksač koji se natječe u velteru Conor Benn (26.) vodi borbu za svoju boksačku i sportsku reputaciju, koju je zamijenio ringom. Sin britanske legende Nigela Benna doslovno spašava karijeru. Da, upravo se našao u tako teškoj situaciji, nakon što je njegov meč s Chrisom Eubankom Jr. dramatično prekinut ovog mjeseca.

Eddie Hearn: 'Možda će trebati odraditi kratku zabranu'

Tragovi lijeka za žensku plodnost klomifena pronađeni su u njegovom urinu nakon testiranja Dobrovoljne antidopinške agencije 25. srpnja i 1. rujna.

Benn je odbio dopustiti Britanskom boksačkom kontrolnom odboru da podijeli njegove podatke u eskalirajućem sporu oko povjerljivosti i nadležnosti njegovih VADA testova.

Odricanje BBBofC licence nekima će izgledati kao priznanje krivnje.

Promotor Eddie Hearn vjeruje da će možda morati odslužiti kratku zabranu, kako bi utažio žeđ za kaznom među navijačima kojima je muka od potresa udarača koji dobivaju šamare po zglobu zbog kršenja pravila o drogama.

U Bennovu kutu nalazi se detaljan vremenski slijed događaja, niske razine tvari pronađene u njegovom sustavu, niz kasnijih VADA-inih i britanskih antidopinških testova koje je prošao, stručnjaka za doping odvjetnika u Mikeu Morganu — kao i uvjerljiva moguća objašnjenja od kontaminirane hrane do pogrešnog testiranja.

Izbili potresi

Govoreći za The Sun u svom prvom velikom intervjuu otkako je izbila oluja u britanskom boksu, pravi skandal, Benn je obećao da neće zloupotrijebiti rupu u zakonu i natjecati se na konkurentskoj licenci — ili u drugoj zemlji — dok se slučaj protiv njega ne zatvori.

Rekao je: “Ne bih se želio boriti bez da se ovo riješi. Ali trebam li stvarno brinuti o igranju sustava? Da, pa ne bih. Ali dio mene misli, ako me ljudi prikazuju kao negativca, mogao bih i ja biti negativac. Nisam još stvarno odlučio", kazao je Conor Benn i nastavio:

'Neću se boriti dok se ovo ne riješi'

“Neću se boriti dok se ovo ne riješi, sa stranom licencom ili ne. Ne ovisi o tome hoće li ljudi u to vjerovati ili ne. Ali dođe faza u kojoj očvrsneš i pomisliš: 'Ma gonite se, idem ja'. Ne želim doći do toga, ali isto tako ne želim biti povrijeđen zbog ovoga. Užasno je nositi se s tim s 26 godina nakon toliko napornog rada svaki dan. Pitam se mogu li se ikada više boriti sada. Ali ne mogu im dopustiti da pobijede. Mogao sam se dovoljno osposobiti, mogao sam se samo odvojiti, isključiti i usredotočiti na trening. Ali nisam želio biti negativac jer sam nevin. Samo želim da se dokaže moja nevinost. Nije me briga za Odbor", priča Conor Benn.

“Mogao bih se boriti u drugoj zemlji u veljači - ali ne želim to učiniti jer izgleda kao da bježim. Nadam se da će se to do tada dobro raščistiti. Ne znam je li ovo bitka koju mogu dobiti, pa razmišljam o tome da samo glumim negativca. Zbunjuje me što ljudi misle da sam varao nakon što su me toliko dugo vidjeli na televiziji, kakav sam sa svojim timom, obitelji i tatom. Jesam li serijski lažljivac?"

Priznao da je dva puta padao na doping testu

VADA test obavljen 25. srpnja vratio se s nepovoljnim nalazom krajem kolovoza, ali Bennov kamp tretirao je crvenu zastavu kao nesreću ili pogrešku.

Nastavili su s njegovim trening kampom dok su njegov tim i odvjetnici pokušavali objasniti problem.

Ali drugi test obavljen 1. rujna i prijavljen 23. rujna izazvao je još više alarma.

Benn se bojao da ga je netko udario u ili oko neke od teretana koje koristi.

Čak je istraživao klomifen i otkrio da se koristi za povećanje proizvodnje jaja kod kokoši.

Bennov tabor sada vjeruje da je uzrok bila kontaminacija - ali još uvijek vode bitku u pokušaju da to dokažu.

Kazao je:

“Obavijestili su me (o prvom padu) i pomislio sam, ‘To je vjerojatno pogrešan test. Pomislio sam, ‘Doći ćemo do dna’. Još uvijek to pokušavamo učiniti. Napredujemo. Ali način na koji je dignuto u zrak jako je utjecao na mene. Moja će se nevinost dokazati. Mora biti. Prošao sam sve svoje UKAD testove, o kojima ljudi ne govore. Položio sam sve testove u kampu i izvan njega. Profesionalac sam sedam godina i nikad nisam pao na testu.

“Prijavio sam se VADA-i u veljači, tako da to nema nikakvog smisla. Zašto bih onda nešto uzimao? Pronađene su količine u tragovima. Najsitniji tragovi. Jedino čega se mogu sjetiti je kontaminacija. Nisam ništa uzeo. Nikad nisam, nikad ne bih. To nije ono za što se ja zalažem, to nije ono za što se zalaže moj tim. Zašto bih uzeo najveću borbu u svom životu, prijavio se VADA-i — dobrovoljnoj antidoping organizaciji — i onda uzeo ovu supstancu?

Ne djeluje kao idiot

“Ako ovu tvar unesete u Google, ona jasno kao dan možete vidjeti, jasno svojim očima kako tvar ostaje u vašem sustavu mjesecima. Izgledam li vam ja kao idiot?"

Benn ne djeluje kao idiot. Zna da može boksati u Ujedinjenom Kraljevstvu uz inozemnu licencu, zna da može boksati u inozemstvu - i da ako ga WBC odluči zabraniti zbog neuspjeha u njihovom programu čistog boksa, mora se nositi s WBA, IBF i WBO.

Ali priznaje da se ne može suočiti s borbom dok nad njim još uvijek visi tamni oblak sumnje.

Bennove pravne i znanstvene naknade iznose šest znamenki, a njegove misli jure oko svih mogućih uzroka njegovih crvenih zastava.

'Niski tragovi supstance'

Dodao je:

“Tragovi su bili tako niski da nije bilo nikakve koristi. Znanost će to dokazati. Imam najbolje znanstvenike za ovo. I sada trošim mnogo novca pokušavajući ovdje dokazati svoju nevinost. Puno novaca. Govorite o tome da stvarno pokušavam dokazati svoju nevinost i doći do dna onoga što se ovdje dogodilo. Ne želim bježati od ovoga, niti se skrivati, ne bih trebao. Ne bih trebao oduzeti svoju dozvolu. Zbog ovoga su me stjerali u kut. “Važna mi je moja nevinost. To boli. Teško mi je objasniti kakva je to bol.”