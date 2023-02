Bivši teškaški kralj Anthony Joshua otkrio je tajni razlog šokantnog poraza od Andyja Ruiza Jr, što je jedan od najvećih, ako ne i najveće iznenađenje u povijesti boksa.

Riuz 2019. šokirao boksački svijet

Ruiz je šokirao svijet pobijedivši Joshuu 2019. godine i osvojio WBA, WBO, IBF i IBO naslove. Joshua je vratio svoje naslove šest mjeseci kasnije.

Međutim, govoreći o prvoj borbi, AJ je rekao:

"Ljudi smatraju da je boks stvar popularnosti, ali i vještine. Gledajući meč protiv Ruiza, mogli ste vidjeti da nešto u tom meču samnom nije bilo u redu, ali nikada nisam govorio o tome. Možeš gledati koliko god želiš, ali dok se ne suočiš sa mnom nikad ne znaš", priča AJ, a prenosi The Sun.

Ovaj 33-godišnjak dvije godine kasnije suprotstavio se fantastičnom ukrajinskom boksačkom umjetniku Oleksandru Usyku i ponovno izgubio svoj status prvaka u teškoj kategoriji.

Želi se vratiti na stare staze

I nakon revanša u Jeddahu, Joshua nije uspio vratiti svoje naslove.

Joshua će se 1. travnja sučeliti s Jermaineom Franklinom u nadi da će vratiti svoju karijeru na pravi put.

"Ljudi pitaju gdje mi je glava. Ali ja uvijek idem u dvoranu trenirati, nakon svega i razlika je u tome što moram vratiti srce u igru. Uvijek sam gradio posao izvan boksa zbog straha od povratka na početak, ali prošle sam godine donio svjesnu odluku da se riješim tih smetnji i usredotočim se na boks. Nije to samo um, to je vaše srce. To je kao da ste u vezi. Kad se svako jutro probudite sa svojim partnerom, morate imati svoje srce u tome kako biste uspjeli."