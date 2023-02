ISTINA IZAŠLA NA VIDJELO / 'Iranski Hulk' je razotkriven: 'Sve je bila fotomontaža. Kada smo ga sreli umalo smo popadali sa stolica kako izgleda. Tip je najveća prevara ikad'

Sjećate li se Sajada Gharibija, gorostasa poznatijeg kao "Iranski Hulk"? Nakon što je osvojio društvene mreže i postao prava internetska senzacija zbog svog nestvarnog izgleda, ispostavilo se kako je Sajad Gharibi, u biti, obični prevarant, žešća borilačka prevara koja je, u biti, u stvarnosti poprilično debeo i zapušten lik, te se kao takav propisno osramotio u boksačkom meču protiv Kazahstanca Djumanova Almata Bakhytovicha i zatim nestao s društvenih mreža... "Iranski Hulk" Sajad Gharibi bio je prava napast na društvenim mrežama, predstavljajući se kao borac nevjerojatne snage. Objavljivao je snimke svog nestvarno napuhanog tijela, pokazivao je mišiće i masu, te najavljivao kako će pokoriti borilački svijet... Dobio je Gharibi priliku na kraju da se dokaže, a borilački svijet počeo ga je intenzivnije pratiti, pisati o njemu... Zakazao je Gharibi i meč u Abu Dhabiju protiv "Kazahstanskog Titana" Djumanova Almata Bakhytovicha i poprilično se obrukao prošlog ljeta... Oči čitavog borilačkog svijeta, vjerovali ili ne, bile su uprte u ovaj sudar titana, posebno u "Iranskog Hulka". Daily Star iz Engleske pisao je nakon viđenog kako je Sajad Gharibi sramota za borilački sport i i žešća prevara, a s tim navodima složili su se mnogi na Twitteru... Da stvar bude bolja, "Iranski Hulk" je plakao nakon što je doživio fijasku u svom prvom i posljednjem nastupu u borilačkom sportu i tražio je oprost cijele države. Meč protiv Djumanova otkrio je i kako Sajad zapravo nije čovjek kojim se predstavlja. Nije uopće imao mišiće kao na fotografijama koje je objavljivao na internetu i nije želio skinuti majicu tokom borbe. Nije se Iranac znao ni boriti, jedva je mogao dići ruke i meč je brzo bio završen u korist protivnika, a Gharibi je potom nestao s lica zemlje i izgubio mu se trag. Međutim, istina je ipak izašla na vidjelo... Prema određenim informacijama, Gharibi ima 170 kilograma, mišići na njegovom tijelu u stvarnosti ne postoje, a on je, u biti, debeo, fizički u lošem stanju, međutim uspio je tehnologijom, čudima interneta i svih dostupnih alata, prevariti, obmaniti javnost... "Nemam šta drugo reći osim da me je sramota zbog svega i želim se ispričati čitavom iranskom narodu", poručio je nesretni Hulk, ali ga je njegov trener opravdavao činjenicom da je došao nespreman... "Imali smo jako lošu situaciju. Sajad je došao u Teheran na trening, ali imali smo finansijske probleme. Sponzor nije održao riječ i Sajad je sa mnom trenirao samo dvije sedmice. Rekao sam mu da nije spreman za borbu, ali morao sam biti uz njega. Bio je prinuđen da se bori i neko je morao biti tu s njim". Do njega su na kraju pokušali doći vlasnici poljske MMA promocije FAME, Wojtek Gola i Rafal Pasternak. Željeli su mu ponuditi saradnju, našli su ga u Iranu i ostali su za zaprepašteni onim što vide, prenose strani borilački mediji. "Nema šanse da ćemo ga dovesti. On je zapravo mali debeli čovjek i nema šanse da se može boriti. Ono što je prikazivao je prevara i fotomontaža", rekao je Wojtek Gola i dodao: "Otišao sam u Iran s Rafalom i kada smo ga sreli, umalo smo popadali sa stolica. Možda izgleda cool u snimcima, ali čovjek je jednostavno samo debeo", govori Gola. Hulk je prije nekoliko mjeseci najavljivao velike stvari. Objavljivao je snimke u kojima se bori s nekoliko momaka, pokazivao je ogromne mišiće i snagu, ali je očigledno prevario čitav svijet.