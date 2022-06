Nakon što je otkazana dugo iščekivana borba 'najstrašnijeg čovjeka na svijetu' Martyna Forda i 'Iranskog Hulka' Sajada Gharibija krenula su nagađanja oko razloga takvog raspleta. Mnogi su prozivali Iranca da se prepao nakon što ga je Ford na sučeljavanju gurnuo zbog čega je ovaj pao na pod. Englez je sada pak ispisao svoju stranu priče.

"Nazvao sam organizaciju i rekao da se ne mogu boriti protiv njega. 'Ne želim biti odgovoran za to dijete', poručio sam im jer bi ga poslije maltretirali i on bi sebi oduzeo život... Obećaju mi čovjeka od dva metra i 180 kilograma i profesionalnog MMA borca, a dovedu mi njega, bio je težak oko 120 kilograma. Dijete u ljudskom tijelu. Nije bio mali, ali nije bio ni krupan. Moja pobjeda bi bila laka. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali izgubio sam bogatstvo odlukom da se ne borim", kazao je Ford i otkrio o kolikoj sumi se radi.

"Izgubio sam sedmeroznamenkastu sumu, ali za mene nije bilo vrijedno kockanja da on poslije sebi oduzme život, onda bi se krivica prebacila na mene", poručio je Ford.

Iranski Hulk je pak nedavno poručio da je Ford za njega bjegunac.

"Martyn je bjegunac. Pobjegao je da izbjegne susret sa mnom, nije smio ni da se suoči sa mnom tijekom meča između Thora i Halla u Dubaiju. Otišao sam u hotel gdje je odsjeo, ali se sakrio iza svojih čuvara i sljedeći dan je pobjegao iz Dubaija. Hoću samo da mu odgovorim na kukavičluk. Martyn se boji. Doći ću u London i odgovoriti mu. On je kukavica. Sram me što me smatraju njegovim rivalom jer je on više virtualni klaun nego borac. Samo traži pratitelje i preglede, a ne borbu", kazao je Gharibi.