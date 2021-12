Svi su čuli za 'Rumble in the Jungle' i 'Thrilla in Manila', a znate li što je 'Drama in Bahama?' Naime, riječ je o posljednjem meču najvećeg sportaša 20. stoljeća, Muhammada Alija. Održao se prije 40 godine, točnije 11. prosinca 1981. godine. S Alijem je u ringu bio Trevor Berbick. Ta je borba došla nakon što je godinu ranije doživio poraz od Larryja Holmesa.

Meč se održao na Bahamima jer u SAD-u nitko nije želio Aliju dati zeleno svjetlo da opet uđe u ring iako je tvrdio da je spremniji nego ikad te je na konferenciji za novinare pokazao svoju liječničku dokumentaciju. U to vrijeme 39-godišnji Ali izjavio je kako ni njegov trener Angelo Dundee smatra kako se ne bi trebao boriti. No, svojeglav kakav je bio nije se na to osvrtao i odlučio je ući u ring.

Samopouzdanje koje ga je krasilo tijekom karijere brzo je bilo uzdrmano jer je Berbick puno bolje ušao u meč. Ali se probudio krajm pete runde te je zadao dosta udaraca suparniku i tijekom šeste, no oni nisu bili toliko snažni kao iz vremena 'kad je lebdio poput leptira i ubadao kao pčela.'

Nakon toga Berbick je preuzeo kontrolu i na koncu slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. 'Najveći' je do kraja meča izgledao potpuno iscrpljeno.

"Da su se boksali u vrijeme kad je bio na vrhunsku Ali bi ga posramio i demolirao", napisao je poslije meča sportski novinar Hugh McIlvanney analiziraju stil kojim je boksao pobjednik ove borbe.

Nakon obračuna s Berbickom, veliki Muhammad Ali napustio je boks te mu je ubrzo dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Jamajčanin je pak u boksu osim po tom ostao zapamćen i kao jedini boksač koji se borio s Alijem, Holmesom i Mikeom Tysonom. Čelični Mike zaustavio ga je 1986. kada je pobjedom postao najmlađi svjetski prvak.