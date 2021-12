U noći sa subote na nedjelju održan je UFC-ov event Fight Night 199, a baš u naslovnoj borbi između Derricka Lewisa i Chrisa Daukasa vidjeli smo pravi spektakl. Lewis, kojeg mnogi znaju po nadimku Crna zvijer, brutalno je nokautirao Dauksa i zaustavio je njegov niz od pet pobjeda za redom.

Lewis je već u prvoj rundi riješio sve. Izgledalo je isprva kako će borci protratiti neko vrijeme ispitujući snage, nije bilo nekih agresivnijih istupa, a onda je niotkuda stigao desni kroše Lewisa i Daukasu su zaklecala koljena.

Crna zvijer tada ga je pribila na žicu i Daukas se samo nakratko opravio, a onda je sjevnuo snažan direkt i to je bilo to, Daukas je zaspao. Bio je to zaista monstruozan nokaut. Lewisu je ovo bila nužno potrebna pobjeda nakon što je prije nekoliko mjeseci doživio težak poraz od Cyrila Ganea i sada ponovo može maštati o povratku na vrh i napadu na titulu. A što se tiče perspektivnog Daukasa, koji je u posljednjih pet borbi upisao pet pobjeda nokautom, on će sada neko vrijeme ipak morati pričekati na borbu za naslov.