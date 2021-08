Puno prašine i reakcija podigla je Bellatorova objava kojom su obznanili da će se slavni ruski MMA borac, po mnogima najbolji MMA borac ikad Fjodor Jemjeljanenko boriti protiv Timothyja Johnsona 23. listopada u Moskvi.

Špekuliralo se o imenima

Tjednima se špekuliralo o imenima poput brazilskog velikana, nekadašnjeg UFC prvaka Fabricija Werduma, iskusnog i poznatog Amerikanca Josha Barnetta i Juniora dos Santosa, također bivšeg šampiona u UFC-u, te su mnogi ostali razočarani konačnim izborom.

Predsjednik Bellatora Scott Coker objasnio je pozadinu odluke. Naime, čelnik Bellatora ponudio je niz imena ruskom borcu, a Fjodor je sam birao svog protivnika.

Prema riječima predsjednika Bellatora Scotta Cokera, glavni događaj bio je uparen po izboru samog Jemjeljanenka (39-6 MMA, 3-2 BMMA). Na stolu su bili imena slobodnih boraca u rasponu od Juniora Dos Santosa, Tita Ortiza do Jakea Hagera, ali Jemjeljanenka nije zanimala borba koja je rezervirana samo za prepoznavanje imena.

'Htio je nekog iz vrha'

"Rus je želio nekoga s vrha Bellator ljestvice a Johnsonovo ime bilo mu je na vrhu jezika uvijek", pišu Amerikanci. U lipnju je Johnson (15-7 MMA, 3-3 BMMA) izgubio od učenika upravo Fjodora Jemjeljanenka, talentiranog Valentina Moldavskog, kojeg je u toj borbi vodio upravo Posljednji imperator.

"Počeli smo pričati o raznim imenima i Fjodor je počeo razmišljati o njima. Kada je došao gledati borbu između Moldavskog i Johnsona, rekao mi je da se želi boriti protiv Johnsona ukoliko Moldavsky izgubi. On je već naumio u svojoj glavi boriti se protiv nekog rangiranog borca koji je i dalje unutra, bitan. Možda je mogao dobiti priliku i protiv Ryana Badera. On se htio boriti protiv Johnsona ukoliko Tim pobjedi Moldavskog, no on je izgubio. Fjodor je otišao kući dodatno razmisliti. Ponudili smo mu sva moguća imena i odluka je bila na njemu, sam je odabrao. Smatram kako on (Fjodor) zaslužuje birati protivnika u svojim zadnjim borbama. On će se vjerojatno umiroviti nakon ove borbe, doduše mogao bi još jednu odraditi i onda se umiroviti. Za mene, on je najbolji teškaš u povijesti. Toliko toga je napravio i postigao u ovom sportu.'', rekao je Scott Coker za MMA Junkie.