Dva dana nakon što se borio u Las Vegasu s Kyleom Daukausom, MMA borac Kevin Holland sudjelovao je u potjeri za lopovom koji je pokušao ukrasti automobil u mjestu Saginaw u Texasu. Što se točno dogodilo ispričao je najpoznatijem MMA novinari Arielu Helwaniju.

"Vozio sam se ulicom, kad sam ugledao čovjeka kako izlazi s parkinga, dok su neki ljudi trčali za njim i svi su vikali 'Ukrao je auto'. Nisam završio svoju prethodnu borbu i želio sam malo zabave. Okrenuo sam se i počeo sam ga juriti, kada je to vidio, okrenuo se i udario u drvo. Dotrčao sam do njega i izvukao sam ga iz auta. Jurio sam ga, konačno sam ga stigao i udario, tešpotom zgrabio ga u stilu Khabiba . Rekao je da ne može disati, pustio sam ga, ali sam ga stavio na pločnik i pričekao policiju", ispričao je.

"'On uvijek radi takve stvari, no ljudi znaju samo za ponešto. Javnosti je poznato samo ono što izađe u medijima. Postoji nekoliko situacija gdje je on pomogao raznoraznim osobama. To nije ništa novo za njega, on će uvijek pomoći nekome u nevolji", kazao je pak njegov trener Shug Dorsey.