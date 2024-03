Tragična vijest stiže iz Japana gdje je 20-godišnji boksač Kaname Sakama umro na dan na koji se trebalo održati vaganje za meč protiv Hirokija Okija.

Borba se prvotno trebala održati 18. ožujka, no Sakama ju je odgodio zbog zdravstvenih problema. Svi su očekivali objavu novog termina, no do nje nije došlo jer je Sakama umro na dan kada je trebalo biti vaganje.

Još nije poznat uzrok njegove smrti. Lokalne vlasti nisu se oglasile o ovom slučaju, a tamošnji Boksački savez je objavio da uzrok smrti nije poznat.

Sakama je bio jedan od najtalentiranijih japanskih boksača. Imao je skor 9-0, a osam mečeva završio je nokautom.

