MIRKO PROGOVORIO O ŠANSAMA ZA SPEKTAKULARNI REVANŠ S VELIKIM FJODOROM: ‘Ovako stoje stvari…’

Mirko objasnio spekulacije o okršaju s Fjodorom

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović (36-11-2 MMA, 0-0 BMMA) u razgovoru je za Novu TV otkrio kolike su šanse za okršaj sa, po mnogima, najvećim borcem slobodne borbe u povijesti, velikim Fjodorom Jemjeljanenkom.

Upitan od strane reportera koliko ima istine u spekulacijama o tome da je moguć njegov revanš meč s Fjodorom u Bellatoru, drugoj po jačini organizaciji slobodne borbe na svijetu, Mirko je kazao kako on tu informaciju nema…



‘Još se nikada nije dogodilo da je rezerva uskočila’

“Koliko ja znam, Bellator je objavio da će pobjednik u borbi između mene i Nelsona ući kao rezerva na taj turnir, što je ogromna šansa da se to ne dogodi, i to tek ako se netko ozlijedi od učesnika turnira. Ta mogućnost postoji, jer i na Prideu i Rizinu uvijek ima neka rezerva, ali to je samo hipotetski. Sve je to ako… Oni moraju imati rezervu, ali još se nikada nije dogodilo da je rezerva uskočila“, objasnio je Filipović koji se priprema za nadolazeću borbu s Royjom Nelsonom (23-15 MMA, 1-1 BMMA), koja je na rasporedu 25. svibnja na Bellator 200 eventu u Londonu.

Bliži se debi u Bellatoru

Bit će to Cro Copov debi u Bellatoru. Također, Mirko će imati priliku osvetiti se Nelsonu “Big Countryju” za poraz koji mu je debeljuškasti, ali opasni Amerikanac nanio 2011. godine u UFC-u, u trenutku kad je Hrvat vukao neugodnu ozljedu…

Nelson je u to vrijeme glasio za jednog od najjačih udarača divizije, no to je prošlost. “Big Country” nije više moćan kao prije, ali svejedno izaziva oprez…

Cro Cop će pokušati nokautirati Nelsona

“Pripreme su točno na pola, još danas odrađujem prvu polovicu, pa imam još tri tjedna, a nakon toga onaj putni tjedni. Forma je OK, treninzi su žešći nekog ikad. Imam trenutno najjači trening kamp u Europi, možda i šire, ima nas puno… Kondicija će biti ključna stvar i na tome najviše radim. Trebat ću ga stiskati, biti agresivan, pokušat ću ga nokautirati, naravno, kao i svakog svog protivnika”, dao je do znanja Mirko.