18+: Marko Milun brutalno nokautirao suparnika u profi debiju

Hrvatski boksač Marko Milun(1-0, 28) na brutalan je način započeo je profesionalnu karijeru. U Rijadu u Saudijskoj Arabiji na Uskrs nokautirao je njemačkog boksača Emrullaha Kayu (6-2, 27) u prvoj rundi i plasirao se u drugo kolo WBC Grand Prixa kojeg organizira Svjetsko boksačko vijeće (WBC) u suradnji s Riyadh Seasonom.

Boksaču iz Dicma trebalo je manje od dvije minute meča da teško nokautirao njemačkog boksača nanijevši mu drugi poraz u karijeri. Prvo je bacio kombinaciju lijeva - desna, a nakon toga je plasirao razorni lijevi kroše. Udarac je toliko bio jak i precizan da je odjeknuo dvoranom.

Foto: Screenshot Trenutak kad je Milun pogodio Kayua.

"Strašna ljevica i to je to. Gadna ljevica je to bila od Marka Miluna, gadno je pao", izjavili su komentatori eventa.

Nijemcu je trebao koji trenutak da dođe k sebi. OVDJE pogledajte brutalni nokaut.

