Glavni čovjek jedne od najjačih svjetskih MMA organizacija, ONE-a, Chatri Sityodtong, nedavno je proveo nekoliko dana u Zagrebu kako bi predstavio svoju najnoviju akviziciju, našeg trenutno najjačeg MMA borca, Roberta Soldića.

Singapurski milijunaš posjetio je i Mirka Filipovića, najboljeg hrvatskog MMA borca i kickboksača svih vremena. Legendarni Cro Cop pozvao je Chatrija na trening u svojoj sada već kultnoj dvorani u sklopu kuće u kojoj živi, a Singapurac je sada otkrio što je tamo morao raditi.

'Mirko je luđak'

Svoje dojmove podijelio je u podcastu najpoznatijeg svjetskog MMA novinara, Ariela Helwanija.

"Bio sam u Zagrebu, a Mirko nas je pozvao u svoju kuću. To je nestvaran trenutak. Ja sam bio Mirkov fan kao dijete, a on nas je pozvao u svoj dom. Mirko je luđak. On trenira svakog dana, i to po tri do četiri sata. Pozvao nas je u podrum, u svoju dvoranu. Mislio sam da će to biti trening od pola sata, a na kraju smo trenirali oko tri sata", rekao je singapurski milijunaš pa onda nastavio o Soldiću.

"Što se Roberta Soldića tiče, on je jedan od onih fenomena koji posjeduju nevjerojatnu brzinu, eksplozivnost, balans, kao i borilački IQ. On je rijedak talent", izjavio je.