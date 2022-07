Mike Tyson jedan je od najpopularnijih i najboljih boksača u povijesti tog sporta. Rijetko tko ne zna za "Iron Mikea", iako je ovaj u mirovini već dugi niz godina. Iako tu i tamo odradi ekshibicijski meč, Tyson već 17 godina nije odradio profesionalni meč.

Nakon boksa, okrenuo se nekim novim poslovima. Vodi svoj podcast te je ušao u biznis s marihuanom te zarađuje kao i u svoje najbolje boksačke dane. I dalje je omiljena pojava te njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svaki njegov istup u medijima, bilo putem podcasta, televizije i slično. U najnovijoj epizodi njegova podcasta, Hotboxin' with Mike Tyson, gostovao je terapeut Sean McFarland.

Tyson je u podcastima često nasmijan te zbija šale s gostom, ali najnovija epizoda bila je puno mračnijeg tona.

Otvorio se

Legendarni boksač je u jednom trenutku pričao u vrlo tmurnom tonu, tonu kakav od njega nismo očekivali.

"Naravno, svi ćemo jednog dana umrijeti. U zadnje vrijeme se često pogledam u ogledali i vidim neke mrlje na svojem licu. Prije ih nisam viđao. Kažem sebi, mislim da sam blizu kraja, da ću uskoro umrijeti", krenuo je Mike i šokirao svoje obožavatelje, ali i gosta podcasta.

I sam je puno puta govorio o tome kako je kao mlad živio neurednim i poprilično materijalističkim načinom života, što ni ne čudi s obzirom na njegovo odrastanje. Živio je u siromaštvu, praktički ga je odgojila ulica, a onda je "preko noći" postao milijunaš, osoba koju poznaje cijeli svijet. Sada je otkrio kako je promijenio svoje viđenje života.

"J*beš novac. Ništa mi ne znači novac. Ljudima koji misle da će ih novac usrećiti uvijek govorim da je to obična laž. Kad imaš novaca, ne možeš očekivati da te netko iskreno voli. Kako će ti netko priznati iskrenu ljubav kada imaš 500 milijardi dolara? On samo daje lažan osjećaj sigurnosti. Misliš da si siguran, da ti se ništa ne može dogoditi, ne vjeruješ da banke mogu propasti i da preko noći ostaneš bez svega. Vjeruješ da si nepobjediv kad imaš novaca, ali to je sve laž. Uvijek govorim da je to samo iluzija", zaključio je popularni Iron Mike.

Danas 55-godišnji Tyson se umirovio od boksa 2005. godine, a sada se bacio u posao s kanabisom: Prodaje razne vrste marihuane, slastice s marihuanom te ekstrakt iste. Čak je izbacio i gumene bombone s marihuanom pod nazivom "Mike Bites", koji su u obliku odgrizenog uha. Naravno, time podsjeća na borbu s Evanderom Holyfieldom.