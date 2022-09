Legendarni boksač i bivši neosporeni prvak teške kategorije, Mike Tyson, oglasio se po prvi put nakon što su objavljene njegove slike u invalidskim kolicima u, naizgled, dosta teškom stanju.

Slike su objavljene prošlog mjeseca, a uhvaćen je kako ga voze u invalidskim kolicima na aerodromu. Tyson je sada objasnio zašto ne može hodati i, srećom, riječ je o manje opasnoj bolesti i to je, kako kaže, jedini zdravstveni problem koji ima.

"Imam problema s išijasom i to se svako malo upali. Kad se to dogodi, ne mogu ni govoriti, a kamoli hodati. Hvala bogu da mi je to jedini zdravstveni problem, sad sam odlično... Svi u obitelji su zaista blagoslovljeni i zahvalni na svemu što imamo", rekao je Tyson za Newsmax.

Tyson se povremeno znao pojavljivati u javnosti sa štapom, ali sve je to, kako pojašnjava, zbog kroničnih bolova u leđima i problema s išijasom. Iz tih je razloga odustao od povratka boksu nakon meča s Royem Jonesom 2020. godine, kada je najavio nekoliko revijalnih borbi.