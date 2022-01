Vrlo popularna 28-godišnja MacKenzie Dern (11-2-0, 2-0 UFC) prošlog je ljeta postala majka, no nije se dugo odmarala. Najbolja grapplerica svih vremena odradila je svoju treću UFC borbu 12. listopada na UFC Fight Night 159 priredbi u Tampi na Floridi, te ju izgubila od Marine Rodriguez.

Slamka kategorija uzbudljiva

BJPENN.com javlja kako elitna organizacija slobodne borbe UFC želi da se MacKenzie Dern sad bori s Teciom Torres. Slamka kategorija je, inače, jedna od najintrigantnijih u cijeloj promociji i UFC je toga itekako svjestan. Od mladih djevojaka koje se uzdižu kroz rangove, do prvih 10 borkinja koji su apsolutne ubojice, pred njima je mnogo opcija u 2022.

Specijalist za brazilsku Jiu jitsu

Borilački fanovi na Twitteru o MacKenzie Dern pišu kako je ona najbolja u slamka diviziji što se tiče brazilskog Jiu jitsua, odnosno da joj je taj segment specijalnost. Inače, punim imenom MacKenzie Lynne Dern Santos je američka borkinja i specijalistkinja brazilskog Jiu-Jitsua. Ona je bivša svjetska broj 1. na IBJJF ljestvici, trenutno 6. među ženskim kategorijama. Ima BJJ crni pojas i bila je svjetska prvakinja. Od 23. studenog 2021. nalazi se na 5. mjestu UFC-ove ljestvice za žene, a od 20. prosinca 2021. zauzima 14. mjesto na UFC-ovoj ženskoj ljestvici pound for pound. Njen cilj nije samo pojas prvakinje, nego i kompletna ostavština i utjecaj na ostale žene u sportu. Dern je prešla iz Jiu-Jitsua u MMA 2016. i dobila pet uzastopnih borbi, da bi nakon toga potpisala ugovor s UFC-om, ostvarivši skor 2-0 u elitnoj organizaciji prije prvog poraza u njezinoj karijeri 2019.

''Razumijem da smo u sportu koji je baziran na muškarcima. Moj cilj je biti inspiracija ostalim ženama. Želim dati do znanja kako se i majke mogu boriti, no ne samo majke, nego žene općenito", kazala je MacKenzie u razgovoru za MMA Fighting u listopadu 2021.

"Nisam ovdje da vodim udarački neke razorne borbe, ja tjeram suparnice na predaju u prvoj rundi", istaknula je Dern i nastavila:

“Naravno, bilo je borbi u kojima se nisam pokorila svojoj suparnici, a završila sam sa slomljenim nosom. No, pokazala sam hrabrost, krv i sve. Vidite Nicka Diaza, nije se htio više boriti nakon slomljenog nosa, bio je cool i ne osuđujem ga. Ja sam nastavila, nije to lako znate".

2019. napravila kraću pauzu zbog trudnoće

Mackenzie je tokom 2019. godine napravila kraću pauzu od nastupanja i treninga jer je ostala trudna. U lipnju iste godine rodila je kćerkicu imena Moa, a već u listopadu vratila se u UFC-ov kavez. Međutim, Amanda Ribas bila je bolja taj dan, a Dern je tada poražena prvi i zasad jedini puta u svojoj MMA karijeri...

''Trudnoća je bila takvo iznenađenje i blagoslov. Međutim, kada sam objavila tu vijest u veljači 2019. godine, odmah sam izgubila 50 tisuća followera. Očito su me neki ljudi pratili samo zato jer su me gledali kao zgodnu curu koja se bori. Pretpostavke su bile da se neću vratiti jer sam trudna, a čak i ako se vratim, omekšat ću. Fanovi su jako bitni za nas borce jer na taj način prodajemo borbe. Ipak, na kraju krajeva, drago mi je da sam ostala bez takvih fanova. Sada imam prave navijače koji prihvaćaju sve moje faze. Vratila sam izgubljenih 50 tisuća pratitelja te sam dobila još nekoliko'', izjavila je Mackenzie.

Biti žena u sportu stvara jedinstvenu situaciju s kojom se muškarci nikada neće morati nositi...

Vrućom objavom srušila internet

Tijekom trudnoće nije bila previše aktivna na društvenim mrežama, no na kraju je podigla broj svojih objava. Objavom postavljenom u listopadu prošle godine je "srušila internet". Barem ako se pita njenih 675 tisuća pratitelja na Instagramu. Brazilsko američka borkinja odradila je profesionalni photoshooting na krevetu u donjem rublju. Dvije fotografije s istog je objavila, a komentari i oznake "sviđa mi se" su gotovo srušili rekord njenog profila. Za pretpostaviti je kako će se to ovih dana i dogoditi, budući da tek 20-ak tisuća nedostaje do 120 tisuća koliko ima njena "najlajkanija objava".

'Brzo sam izgubila 50.000 pratitelja kada sam objavila trudnoću'

"Još uvijek pokušavam povećati svoju bazu obožavatelja među ženama, ali mislim da je to prirodno jer se predstavljam kao majka, supruga i borac", istaknula je Dern i nastavila:

“Ali ipak, brzo sam izgubila 50.000 pratitelja kada sam objavila trudnoću znate, a ukupno 80.000 do sljedeće borbe, ali to se definitivno promijenilo. MMA [zajednica] ima više muškaraca nego žena, tako da je nemoguće imati više žena nego muškaraca. Brisala sam neke fotografije starih sponzora, neke stare stvari i pomislila: ‘Da vidim je li ova osoba koja je ovdje komentirala [još me pratila]’, a nije”, istaknula je Dern i nastavila:

“I počela sam gledati nekoliko starih fotografija i mnogo ljudi koji su komentirali stvari poput: 'Tako si zgodna' i što ne, većina me više ne prati. Mislila sam, 'fuj, počistila sam to. Vidite OnlyFans i slične stvari, ne osuđujem one koji to imaju i u tome uživaju, ali to nije moj fokus. Moj fokus je da predstavljam žene i promijenim ideju da jedine žene koje mogu prodati su žene koje ljudi vide kao lijepe jer je za mene svaka žena lijepa, svaka žena je lijepa i svka priređuju šou. Postoje žene koje ne žele početi u MMA jer se boje postati previše muževne i promijeniti ono što jesu, a druge se žene boje doći u MMA jer će muškarci pričati samo o svom izgledu. To je težak proces, ne volite prijeći granicu ni s kim, ali uspjet će ako budete samo svoji. Barem meni uspijeva.”