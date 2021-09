UFC VEGAS 37 / Smith ekspresno ugušio Spanna i izazvao Rakića; Publika svjedočila fantastičnom nokautu nakon preokreta

Zanimljivo je bilo u UFC Apexu u Las Vegasu, na UFC Fight Nightu noćas po hrvatskom vremenu. Priredba pod nazivom UFC Vegas 37 donijela je u glavnoj borbi večeri okršaj Anthonyja Smitha i Ryana Spanna u poluteškoj diviziji.

Spann morao predati

Smith je na kraju pobijedio 3:47 u prvoj rundi i to gušenjem (submission). Američki ESPN javlja kako je Anthony Smith pružio sjajan nastup i dominirao nad Ryanom Spannom, koji je na kraju morao tapkati jer ga je imao u mat poziciji...

Smith (36-16) bio je emotivan nakon borbe i pokazao koliko mu ovaj trijumf znači. MMAFighting piše kako je ovo bila treća uzastopna za Smitha koji je izazvao na okršaj borca kojem je ostao dužnik. Posljednji poraz Smithu nanio je Aleksandar Račić, koji ga je pobijedio u kolovozu 2020...

"Želim Aleksandra Rakića", povikao je Smith nakon trijumfa. Smith je ovim slavljem postao legitimni contender na titulu, ponovno...

"Račić samo sjedi i ne radi ništa. On nije sljedeći u redu. Ili ću dobiti tu borbu ili ću je preskočiti. To je ono što želim. Želim nekoga ispred sebe i to sam zaslužio", istaknuo je Smith.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Rakiću nije trebalo dugo da odgovori na izazov nakon što je na Twitteru napisao "Slobodan sam u prosincu", na što je Smith odgovorio "Sretan mi Božić".

Jednostrana borba

Prije nego što je mogao doći do revanša za Rakića, Smith je prvo morao na Spanna, a to je učinio jednostranom izvedbom u kojoj je veteran s 52 borbe iskoristio svoje iskustvo u svoju korist na nogama i na zemlji koliko god je borba trajala.

Ne pokazujući nikakav strah u razmjeni udaraca s masivnim borcem poput Spanna, Smith je pokazao neke doista gadne kombinacije čim je borba počela. S obzirom da je Spann želio jedan veliki udarac kojim bi nokautirao suparnika, Smith se brzo suprotstavio svojom dalekometnošću i smrtonosnom preciznošću. Na kraju je Spanna natjerao na predaju gušenjem.

Fantastičan okršaj u bantamu

Publika u UFC Apexu u Las Vegas svjedočila je fantastičnom okršaju u bantamu u kojem smo pobjednika dobili nakon preokreta.

Nate Maness bio je skoro pa poražen tijekom prve runde, a zatim se vratio i brutalnim nokautom završio Tonyja Gravelyja u drugoj.

Bio je to divlji slijed događaja nakon što je Maness uhvaćen, pogođen s desnicom koja ga je poslala na tlo krajem runde, a koji ga je vjerojatno spasio od poraza. Kraj je došao 2:10 u drugoj.