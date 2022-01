Nemoguće je konačno postalo moguće? Nakon što su mu propali dogovori s Zhangom Zhileijem, Luisom Ortizom i Josephom Parkerom, ponajbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, konačno je prozvao jedinog kvalitetnog boksača koji želi s njim u ring, sunarodnjaka mu Alena Babića.

Popularni "Savage" Babić trenutno ima omjer 10-0 i sve nokaute u teškoj kategoriji, a taman kada se odlučio prebaciti u cruiser kategoriju, gdje ima velike šanse u kratkom roku dobiti priliku za napad na naslov, Hrgović ga je prozvao javno putem videa i pozvao ga na meč.

Babić je dobar dio svoje profesionalne karijere posvetio upravo građenju rivalstva s Hrgovićem i nebrojeno puta ga je javno pozivao na meč, prozivao i vrijeđao, ali sve do sada nije dobio Hrgovićev odgovor. Hrgović je Babiću konačno odgovorio i to u razgovoru s novinarom IntuBoxinga.

"Jedini način na koji bih se borio s njim je 'pobjednik uzima sve'. Nokautirao bih ga kao od šale u par rundi. On neće na meni zaraditi ni dolara. Drugi scenarij je da ga prebijem na ulici. Također besplatno", rekao je Hrgović i to mu je praktički prvi put da spominje mogućnost ulaska u ring s Babiće, što je do sada s gnušanjem odbacivao.

Brzo je dobio odgovor

Nije trebao dugo čekati na odgovor. Babić je vrlo brzo vidio što je Hrgović izjavio i odmah mu je odgovorio putem Instagram-storyja. Dakako, Babić je iskoristio priliku i narugao se Hrgoviću, ali je prihvatio njegov poziv na borbu.

Prvo se rugao Hrgoviću...

A nakon toga je pristao na okršaj.

E sada, hoće li doći do meča teško je reći. Babić je rekao da se u tešku kategoriju vraća samo ako dobije meč s Hrgovićem, a Hrgović očito ostaje bez opcija za borbu pa ide na sve ili ništa s Babićem. Pitanje je samo koliko se Babiću sada isplati izlaziti iz cruisera i riskirati mogući napad na titulu zbog meča s Hrgovićem. Ali on valjda najbolje zna...