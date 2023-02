Andy Ruiz Jr. imao je rok do prošlog vikenda do kada je morao odgovoriti hoće li se boriti za naslov privremenog prvaka teške kategorije prema IBF-u, protiv našeg Filipa Hrgovića.

No, rok je prošao, a Ruiz se nije oglasio. Ne da ništa nije rekao, nego je pokazao da ga borba protiv najboljeg hrvatskog teškaša nimalo ne zanima. No, Hrgovićevi promotori su povukli pomalo čudan potez te su pokrenuli "purse bid", odnosno licitaciju honorara za borbu koja se, očito, nikada neće dogoditi.

Tim su potezom odgovorili početak potrage za novim protivnikom za našeg boksača.

Što dalje?

Podsjetimo, Hrgović se borio u kolovozu prošle godine, kada je slavio sudačkom odlukom protiv Kineza Zhilei Zhanga. Pobjedom je stekao titulu obaveznog izazivača za IBF-ov pojas, koji je u vitrinama Oleksandra Usika. Ipak, Ukrajinac je odbio borbu s Hrgovićem jer se koncentrira na "meč desetljeća" protiv Tysona Furyja.

Zato je IBF planirao borbu za privremenog prvaka između Hrgovića i Ruiza, no Ruiz se pak koncentrira na WBC-ov pojas prvaka te pokušava dogovoriti borbu s Deontayom Wilderom. Wilder se pak nada borbi s donedavnim prvakom UFC-a, Francisom Ngannouom.

S obzirom na to da je Anthony Joshua dogovorio borbu s Jermaineom Franklinom 1. travnja, Hrgoviću ostaje Marin Bakole, 29-godišnji boksač iz Konga. On je na omjeru od 18 pobjeda i samo jednog poraza te bi bio ozbiljan protivnik za našeg boksača. No, tek nam ostaje vidjeti kako će se odviti ovaj "lov" na novog protivnika za Hrgovića.