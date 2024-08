Još nas malo dijeli od uzbudljive borilačke večeri: U Poljskoj se očekuje pravi spektakl

KSW, jedna od najboljih borilačkih promocija u Europi, seli se u arenu Jaskółka u Tarnów, u kojoj će se održati 97. KSW sportski event. U prijenosu 24. kolovoza od 20 sati na platformi Voyo pretplatnici će moći pogledati borbe KSW-a, ali i BRAVE CF 86, koji stiže u Bugarsku!

Glavna borba večeri u kraljevskoj težinskoj kategoriji do 120,2 kg bit će između Szymona Bajora, drugog među najboljim teškašima KSW-a, (25-10, 11 KO, 9 Sub) i Matheusa Scheffela (17-11 1NC, 12 KO).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Szymon Bajor bivši je kandidat za naslov prvaka KSW-a u teškoj kategoriji, koji se borio za pojas s Philom De Friesom, ali je morao prihvatiti nadmoć Engleza. Matheus Scheffel debitirao je u okruglom kavezu KSW-a na XTB KSW Epicu. Sukobio se s Darkom Stošićem, bivšim izazivačem naslova u teškoj kategoriji, koji ga je ipak pobijedio.

U drugoj borbi večeri, onoj do 61,2 kg, u bantam kategoriji Oleksii Polishchuk (12-4, 3 KO, 6 Sub), broj tri na ljestvici ove težinske kategorije, dočekat će iskusnog Brazilca Brunu Azeveda (20-4, 2 KO, 14 Sub), debitanta u KSW-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na platformi Voyo 24. kolovoza od 20 sati pratite KSW 96 i BRAVE CF 86!

Oleksii Polishchuk će četvrti put ući u okrugli kavez KSW-a, a posljednji put borio se na XTB KSW-u 90, kada se suočio s Werllesonom Martinsom, tadašnjim brojem tri u bantam kategoriji, kojeg je svladao.

Bruno Azevedo prvi će put u karijeri ući u okrugli kavez. Svoj profesionalni MMA debi imao je 2008. i do sada je odradio 24 borbe, a pobijedio je u njih 20. Bruno se za borbu priprema na Tajlandu, gdje usavršava stojeće vještine i gdje je imao priliku nastupiti u muay thaiju.

U srednjoj kategoriji do 83,9 kg susrest će se Igor Michaliszyn (10-3, 4 KO, 3 Sub), bivši konkurent za pojas prvaka u poluteškoj kategoriji, i Oton Jasse (21-9, 1 KO, 19 Sub).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igor Michaliszyn dobio je deset borbi, od kojih je sedam rano završio, a četiri puta to mu je uspjelo u prvoj rundi. Igor je svestrani borac koji je četiri puta nokautirao svoje protivnike i tri puta ih pobijedio submissionom. Na KSW-u 97 Oton Jasse će po drugi put ući u okrugli kavez, nakon poraza na XTB KSW-u 77 od Andrzeja Grzebyka.

Na platformi Voyo 24. kolovoza od 20 sati pratite KSW 96 i BRAVE CF 86!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pregršt uzbudljivih brobi

No to nije sve, gledatelji Voya te će večeri moći pratiti i druge uzbudljive borbe. U borbi do 77, 1 kg Marcin Krakowiak (13-4, 5 KO, 6 Sub) dočekuje Muslima Tulshaeva (11-3, 3 KO, 5 Sub). U kategoriji do 56,7 kg Wiktoria Czyżewska (3-1, 3 KO) borit će se protiv Erianny Castaneda (5-4, 4 KO, 1 Sub). U meču do 83,9 kg Albert Odzimkowski (14-7 1NC, 6 KO, 7 Sub) dočekuje Davida Hošeka (11-5-1, 8 KO, 2 Sub). Kleber Silva (22-13 1NC, 15 KO, 3 Sub) u borbi do 93 kg borit će se sa Sergiuszom Zającom (6-1, 5 KO). U težinskoj kategoriji do 77,1 kg Konrad Rusiński dočekuje Michała Guzika (4-0, 1 KO, 1 Sub), a u kategoriji do 70,3 kg Krystian Blezień (8-4 1NC, 3 KO, 2 Sub) Alvina Lowenskog (7-4, 6 KO).

BRAVE stiže u Bugarsku

Istovremeno, na Voyo će se moći pratiti šesti BRAVE događaj ove godine - BRAVE CF 96, koji će se održati u Burgasu.

Glavna borba čitavog spektakla bit će između legendi, Bugarina Atanasa Djambazova i arapske MMA legende Mohammeda Saida Maalema u okršaju poluteške kategorije. Ovo će biti druga glavna borba Saida Maalema ove godine za BRAVE Combat Federation nakon poraza u Sloveniji protiv Erka Juna. S druge strane, Atanas Djambazov će debitirati u BRAVE Combat Federationu.

A između svih tih borbi gledatelji će moći pogledati okršaj između Jivka Stoimenova i Alexa Lohoréa, koji se vraća u BRAVE CF kavez nakon pobjede na BRAVE CF-u 83 u Nizozemskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na platformi Voyo 24. kolovoza od 20 sati pratite KSW 96 i BRAVE CF 86!