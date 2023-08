Borba Stipe Miočića i Jona Jonesa organizirat će se ove godine na UFC-ovom eventu u Madison Square Gardenu u New Yorku 11. studenoga.

“Osjećam da kada dođete na mjesto na kojem ne osjećate ništa, vjerojatno je vrijeme da ostavite rukavice u sred oktogona i radite nešto drugo”, rekao je Jones u podcastu OverDogs i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“U ovom trenutku još uvijek sam jako nervozan, čovječe. Imam noćne more o svojim protivnicima. Otprilike svakih sat vremena prođe mi kroz glavu Stipe Miočić. Sjedim na piću, što god radim, prođe mi kroz glavu. Mogao bih biti na odbojkaškoj utakmici svog djeteta i razmišljati o Stipi. Puno je toga mentalnog što mislim da ljudi ne shvaćaju. Ali cilj je samo proći kroz takve izazove.”

Kasnije je razgovarao i opet se osvrnuo na Stipu: "On ima m*da. On ima hrabrosti. On nije najmlađi borac, ali je faca. To je prava faca. Nisam ni ja najmlađi. U sportskim godinama sam preko brda, to je sigurno. Pogotovo u borilačkim sportovima. Stipe, on je častan tip i znam da je na kraju krajeva čovjek i znam da želi ovu borbu. Svi ostali misle da je leđima uza zid i da je to za njega situacija Davida i Golijata. Ne slažem se", priča i nastavlja:

"Mislim da je Stipe vrlo sposoban sportaš i mislim da dugujem Stipi da mu dam priliku da se bori protiv najboljeg borca ikada. I mislim da mi Stipe duguje što mi je dao priliku boriti se protiv najvećeg teškaša ikada. Mislim da to dugujemo jedno drugome. Osjećam da bismo se oboje osjećali kao da imamo nedovršena posla da odemo ne boreći se jedan protiv drugog. Razumijem gdje je Stipe, samo ga ljudi više ne gledaju toliko ozbiljno, a još ga više poštujem jer se ubija od treninga. Znam da on i njegova ekipa očekuju pobjedu, tako da ga poštujem.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.