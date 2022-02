Impozantno je kako Tyson Fury boksa u ringu s tolikom visinom i kilažom (206 cm i 111.4 kg - protiv Wildera je imao 107 kg), kako se kreće, pleše u ringu... Koordinacija pokreta mu je na takvu jednu masu briljantna. No, možda ne znate, ali aktualni WBC prvak svijeta je i u mlađim danima bio kao od stijene odvaljen. Da, Tyson Fury je po svemu čudo prirode...

Imao skoro 90 kg i 190 cm sa 14.

Britanski tabloid The Sun piše kako je Kralj Cigana kao mladi boksač imao zabranu nastupanja u juniorskim natjecanjima tijekom svojih ranih tinejdžerskih godina, jer je imao nevjerojatnih 88.9 kg.

Fury je bio golijat od malih nogu i bio je patuljak svojih trening partnera i sparing partnera. A sama veličina tinejdžera Gypsy Kinga značila je da ga bivši amaterski trener Steve Egan nije mogao vidjeti u akciji sve dok nije imao 16 godina.

Egan je za SunSport rekao:

"Imao je metar i devedeset, 88.9 kg, kada je prvi put došao u našu dvoranu sa 14 godina, znači 2002. godine. Jednog dana sam se okrenuo svom tati i rekao: 'On će biti prvak svijeta u teškoj kategoriji'. Rekao sam i samom Tysonu da će biti svjetski prvak u teškoj kategoriji, nije mi na to ništa rekao. Sviđalo mu se to što sam mu rekla da će biti tako dobar. Počeo je vjerovati u to. Uvijek smo se smijali tome nekako", kazao je Steve Egan i dodao:

"Nije se borio u juniorima jer je bio prevelik. Bio je prevelik za svoje godine, tako da mu nisam mogao srediti borbu sve do 16. godine. Kad je imao 14 godina, nije bilo nikoga tko je bio tako velik u njegovoj generaciji. Čak ni s 15."

Morao čekati dvije godine kako bi mogao natjecati se

"Tako da je morao čekati do svoje 16. kako bi mogao boksati sa 16-godišnjacima i 17-godišnjacima. Tako da se nije mogao natjecati prije toga."

Fury je jedan je od najpouzdanijih boksača na planeti, ali to nije uvijek bio slučaj. Egan se prisjetio:

"Sjećam se da je jednom – mislim da je to bila njegova prva borba – kada smo radili vaganje nosio crvenu i plavu tenisicu. Imao je drugačije tenisice, ali on je to napravio kako bi se mi svi smijali. Da, i tada smo se svi smijali. Bilo je i trenutaka kad je on sumnjao u sebe, kao dječak, kada stvari ponekad nisu išle kako treba u dvorani, pa bi rekao:

"Kako mogu biti svjetski prvak kad ne mogu ovo učiniti?!"

Brat Shane bio je uzrok neke Furyjeve sumnje u sebe, za koju je Egan dao sve od sebe da ih iskorijeni...

Egan je izjavio:

Sumnjao u sebe

"Jednom kada je sparirao svom bratu Shaneu, a Shane se jednom dobro snašao i pogodio ga, Tyson je govorio: 'Kako ću biti svjetski prvak kad ne mogu ni pobijediti Shanea, početnika!'

"Rekao sam mu: 'Shane te poznaje bolje od bilo koga drugog, petljaš se, družiš se sa Shaneom otkad ste bili dječaci! Jednog dana će te pobijediti, pa nitko te ipak ne poznaje kao on. On je danas protiv tebe bio dobar, jer je znao tko si, jer te poznaje. "