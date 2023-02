Amerikanka Erin Blanchfield je na priredbi UFC Vegas 69 gušenjem u drugoj rundi pobijedila Brazilku Jessicu Andrade.

Brazilka je razloge poraza pronašla u činjenici da su joj neposredno prije završnog čina borbe ispale grudi iz topa.

"Ovo nije isprika, ali kada su mi ispale grudi, izgubila sam fokus", otkrila je Andrade pa nastavila:

"Stavila je rame točno ispod mog gornje dijela i moja dojka je potpuno iskliznula. Izgubila sam fokus i zaboravila na kontru. Sve o čemu sam mogla misliti bile su moje grudi."

"Kada sam vraća grudi natrag, ona je to iskoristila. To je sve dio igre. Nije to isprika. Stvarno je imala sjajan plan."

"Jer kad je uselila, stavila je rame točno ispod mog gornjeg dijela i moja je dojka potpuno iskliznula. Izgubio sam fokus i zaboravio na kontru."

“Sve o čemu sam mogao misliti bile su moje grudi,” Andrade je nastavio. “Kada sam upotrijebio svoju ruku da vratim grudi natrag u gornji dio, tada me uspjela skinuti. Ipak, sve je to dio igre. To nije isprika.

"Stvarno je imala sjajan plan igre. Nije bilo namjerno. Moramo biti spremni na sve. Trebala sam biti spremna pustiti da mi dojka bude van ako isklizne. To se pokazalo na toliko mjesta prije. Ne bih se trebao ni brinuti oko toga.”

Prekinut je tako niz Andrade od tri uzastopne pobjede.